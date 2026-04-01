Tekan Angka Stunting, Kampung KB Koto Baru Optimalkan Program DASHAT

PEMERINTAH Kota Padang terus memperkuat komitmen menekan angka stunting melalui aksi nyata di tingkat kelurahan. Kampung KB Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, menggelar kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di ruang Sekretariat setempat, Rabu (1/4/2026).

Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Lubuk Begalung, Rahman, menjelaskan kegiatan ini mengundang 15 keluarga yang memiliki bayi, balita, dan baduta.

"Tujuan utamanya adalah membekali ibu-ibu agar mampu mengoptimalkan pangan lokal yang bergizi. Kita ingin mencegah kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan pada anak, melalui pola makan yang tepat," ujar Rahman.

Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kota Padang, Silvi, hadir sebagai narasumber dan memaparkan materi secara interaktif. Ia menekankan bahwa DASHAT merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.

Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi prinsip higienitas, wajib mencuci tangan sebelum mengolah makanan, dan memisahkan wadah bahan mentah dengan makanan matang. Silvi juga menjelaskan aturan makan (feeding rules) yang mencakup jadwal makan teratur dengan durasi maksimal 30 menit, serta menjaga mood anak agar tidak malas makan.

Selain itu, stimulasi mengunyah juga menjadi fokus edukasi. Silvi menjelaskan pentingnya melatih tekstur makanan anak secara bertahap, termasuk memberikan media aman seperti tulang paha ayam atau biji mangga yang bersih untuk digigit.

"Jika kemampuan mengunyah terlatih, porsi makan anak akan bertambah dengan sendirinya," jelas Silvi.

Kegiatan DASHAT mendapat respon positif dari warga setempat. Vinesha Rahma Putri dari Beringin Sakti menyampaikan apresiasi atas program ini.

"Melalui DASHAT, kami jadi lebih paham tentang fungsi Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas. Edukasi ini sangat bermanfaat bagi kami para ibu," ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Sofia Marye. Ia berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Dengan ilmu ini, semoga kesehatan anak-anak kami terjaga dengan lebih baik ke depannya," pungkasnya. (YH/I-1)