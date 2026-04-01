Lonjakan Penumpang Bandara Adisutjipto Lebaran 2026 Naik 484 Persen

GM Bandara Adisutjipto melepas tanda operasi dari lengan petugas.

BANDAR Udara Adisutjipto Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan trafik yang luar biasa selama masa angkutan Lebaran 2026. Berdasarkan data penutupan Posko Terpadu Angkutan Udara, jumlah penumpang di bandara ini melonjak hingga 484% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

General Manager Bandar Udara Adisutjipto, Wibowo Cahyono Sektiadi, secara resmi menutup pelaksanaan posko yang telah beroperasi selama 18 hari, mulai dari 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 10.671 penumpang telah terlayani, jauh melampaui angka tahun lalu yang hanya menyentuh 1.729 penumpang.

Pemulihan Signifikan dan Optimalisasi Rute Pendek

Wibowo menjelaskan bahwa pertumbuhan yang sangat tinggi ini menjadi indikator kuat adanya pemulihan minat masyarakat terhadap transportasi udara. Ini terutama bagi rute-rute jarak pendek yang menjadi spesialisasi operasional Bandara Adisutjipto saat ini.

Baca juga : Pengguna Bandara Adisutjipto Yogyakarta Meningkat 123 Persen selama Libur Nataru

"Pertumbuhan yang tinggi ini mencerminkan pemulihan dan peningkatan minat masyarakat terhadap transportasi udara, khususnya untuk rute-rute jarak pendek yang dilayani dari Bandara Adisutjipto," ujar Wibowo pada Senin (30/3/2026).

Peningkatan juga terlihat pada sisi operasional udara. Tercatat sebanyak 245 pergerakan pesawat selama periode posko, tumbuh 354% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melayani 54 penerbangan. Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, maskapai juga merealisasikan sebanyak 68 penerbangan tambahan (extra flight).

Puncak Arus Mudik dan Arus Balik

Berdasarkan pola pergerakan penumpang, Bandara Adisutjipto mencatat dua titik krusial mobilitas masyarakat:

Baca juga : Puncak Arus Mudik Nataru di Bandara Adisutjipto Diprediksi 21 Desember

Terjadi pada 18 Maret 2026 (H-3 Lebaran) dengan jumlah kedatangan (arrival) mencapai 556 penumpang. Puncak Arus Balik: Terjadi pada 23 Maret 2026 (H+1 Lebaran) dengan jumlah keberangkatan (departure) sebanyak 507 penumpang.

Tren ini menunjukkan kecenderungan pemudik untuk datang lebih awal guna menghindari kepadatan, namun melakukan perjalanan balik lebih cepat untuk segera kembali beraktivitas di kota asal.

Statistik Pergerakan Rute Lebaran 2026 Rute Penerbangan Total Penumpang Halim Perdanakusuma (Jakarta) 10.583 Orang Karimunjawa 32 Orang

Masa Depan Pesawat ATR di Adisutjipto

Dominasi rute Jakarta (Halim Perdanakusuma) masih menjadi karakteristik utama trafik di bandara ini dengan kontribusi hampir 99% dari total penumpang. Meski demikian, pihak pengelola bandara optimistis dengan tren positif ini, akan muncul peluang pengembangan rute-rute baru oleh maskapai ke depannya.

Peningkatan trafik yang melampaui capaian tahun 2025 menjadi sinyal positif bahwa operasional penerbangan menggunakan pesawat jenis ATR semakin diminati oleh masyarakat karena efisiensi dan kemampuannya menjangkau bandara-bandara regional secara cepat.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan periode mudik Lebaran 2026 di Bandara Adisutjipto berlangsung?

Posko Terpadu beroperasi selama 18 hari, mulai dari 13 Maret hingga 30 Maret 2026.

Rute mana yang paling banyak diminati dari Bandara Adisutjipto?

Rute menuju Halim Perdanakusuma (Jakarta) menjadi yang paling dominan dengan total 10.583 penumpang.

Berapa kenaikan jumlah penumpang dibandingkan tahun lalu?

Terjadi lonjakan signifikan sebesar 484%, dari 1.729 penumpang di tahun 2025 menjadi 10.671 penumpang di tahun 2026.

Jenis pesawat apa yang beroperasi di Bandara Adisutjipto?

Operasional penerbangan di Bandara Adisutjipto saat ini didominasi oleh pesawat jenis baling-baling atau ATR. (I-2)