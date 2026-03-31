PascaLebaran, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Pastikan Pasokan Energi Tetap Terjaga

Petugas mengisi bahan bakar di sebuah stasiun BBM di Jawa Barat.(Dok.Pertamina Patra Niaga Regional JBB)

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) telah memastikan keandalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang tetap terjaga selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

Penyaluran BBM untuk transportasi darat, laut, hingga sektor industri tercatat berjalan lancar dan terkendali. Seiring berlangsungnya arus balik dari sejumlah daerah, kebutuhan BBM untuk mendukung operasional transportasi penumpang terus dipenuhi secara optimal.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria kemarin menerangkan, Pertamina telah berkolaborasi dengan berbagai instansi dan dengan pengawasan Kementrian ESDM dalam pemantauan pergerakan arus mudik dan balik Lebaran sehingga ketahanan energi untuk masyarakat tetap terjaga selama periode arus mudik dan balik Lebaran.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan Instansi terkait yang telah menyiapkan berbagai macam strategi untuk mendukung kelancaran arus mudik yang aman dan efisien, sehingga hal ini dapat membantu Pertamina dalam memproyeksikan kebutuhan energi di Masyarakat secara optimal,” ungkapnya.

Satria menjelaskan berdasarkan periode tanggal 9 - 30 Maret 2026 terdapat peningkatan penyaluran BBM di Regional JBB mulai produk Gasoline sebesar 17,7% dari kondisi normal seiring meningkatnya perjalanan kendaraan selama periode mudik dan Gasoil turun 19,1% seiring dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 1447 H oleh kementerian dan Kepolisian. Meski demikian, kondisi stok BBM di wilayah Regional JBB dipastikan berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Peningkatan permintaan BBM khususnya produk Gasoline ini disebut sebagai hal wajar diiringi dengan tingginya arus kendaraan yang melintas saat arus balik dan harapannya setelah libur Lebaran masyarakat dapat lebih bijak menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.

Menurut Satria, Pertamina telah berkomitmen untuk melakukan penghematan energi yang diterapkan secara nyata di lingkungan kerja dan operasional Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong budaya hemat energi, sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan energi yang lebih bijak dan efisien sebagai upaya dalam menjaga stabilitas energi nasional.

Penghematan energi di lingkungan perusahaan merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan energi di masyarakat.

"Kami juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menggunakan BBM secara bijak untuk mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan energi akan terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik dan tepat di masyarakat,” sambungnya.

Apabila masyarakat memerlukan informasi seputar promo dan layanan informasi lainnya, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 dan mendownload aplikasi MyPertamina. (E-2)