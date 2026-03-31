Jelekong Berpeluang Jadi Lokasi Pembangkit Sampah Energi Listrik

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

KAWASAN Jelekong di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Bandung Raya. Peluang tersebut muncul setelah hasil tinjauan awal Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai kawasan tersebut layak secara teknis.

Meski demikian, proses penetapan lokasi disebut tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena masih memerlukan sejumlah tahapan lanjutan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, disertai survei teknis lanjutan.

“Memang secara tinjauan awal dari Menteri Lingkungan Hidup, Jelekong dinilai layak. Tapi tetap harus kita konfirmasi melalui pembicaraan lintas pemerintah dan survei teknis agar mendapatkan rekomendasi resmi,” ungkapnya di Bandung, Selasa (31/3/2026).

Koordinasi Lintas Pemerintah

Farhan memastikan komunikasi dengan Pemkab Bandung telah dilakukan dan akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, agenda pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung guna mematangkan rencana pengembangan proyek tersebut.

Selain aspek teknis, pemerintah juga mulai mengantisipasi potensi dampak sosial yang mungkin muncul di masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan.

“Ada potensi konflik sosial, itu sebabnya kita harus siapkan akses khusus dari Tegalluar ke Jelekong agar tidak mengganggu aktivitas warga,” tuturnya.

Infrastruktur Akses Jadi Faktor Krusial

Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur akses menuju lokasi menjadi aspek penting untuk memastikan operasional PSEL berjalan optimal di masa depan tanpa menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur jadi krusial karena untuk memastikan operasional PSEL, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar,” tandasnya.

Rencana pengembangan PSEL Bandung Raya sendiri diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung pemanfaatan energi alternatif berbasis limbah. (AN/I-1)