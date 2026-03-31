Gembira Loka Zoo Yogyakarta Naikkan Harga Tiket Masuk

KEBUN Binatang Gembira Loka (GL Zoo) Yogyakarta mulai memberlakukan tarif tiket baru sejak Senin (30/3), menggantikan tarif lama yang telah berlaku sejak 2021.

Marketing Communications Supervisor Gembira Loka Zoo, Leonardus Wical Zelena Arga, menjelaskan bahwa penyesuaian harga tiket dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman kunjungan yang lebih baik bagi seluruh pengunjung.

Ia menyebutkan, harga tiket terbaru ditetapkan sebesar Rp70.000 untuk hari Senin hingga Jumat dan Rp85.000 untuk hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.

Selain perubahan tarif, GL Zoo juga menetapkan ketentuan baru berupa tiket gratis bagi anak dengan tinggi badan di bawah 90 sentimeter serta lansia madya. Penyesuaian harga ini menjadi yang pertama sejak akhir 2021.

"Sejak 2021, kami terus melakukan perbaikan dan pembenahan serta pengembangan, sehingga GL Zoo menjadi seperti yang sekarang," katanya.

Sebelumnya, harga tiket masuk (HTM) Gembira Loka Zoo sebesar Rp60.000 pada hari kerja dan Rp75.000 saat akhir pekan maupun libur nasional. Tarif tersebut sudah termasuk fasilitas gratis seperti kereta keliling dan kapal katamaran, serta anak dengan tinggi di bawah 80 sentimeter tidak dikenakan biaya.

Leonardus menjelaskan, penyesuaian tarif sejalan dengan berbagai peningkatan fasilitas dan layanan yang telah dilakukan pengelola.

Salah satunya adalah kehadiran Zona Cakar sebagai area baru yang menghadirkan koleksi satwa seperti painted dog, red fox, singa, hyena, dan berbagai satwa lainnya.

"Pengunjung juga kini dapat menikmati fasilitas yang semakin lengkap, seperti peningkatan kualitas toilet, ruang laktasi, rest area, kantin, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya termasuk adanya pula layanan Pusat Informasi di area dekat Gajah Resto," katanya.

Ia menambahkan, pengunjung kini juga dapat berfoto bersama satwa seperti reptil, burung, binturong, dan lemur tanpa biaya tambahan.

“Penyesuaian harga tiket ini kami lakukan seiring dengan berbagai peningkatan fasilitas dan layanan yang terus kami kembangkan," tegasnya.

Harga tiket yang dibayarkan pengunjung telah mencakup berbagai fasilitas gratis, antara lain Travelator, Kereta Keliling (Taring), Kapal Katamaran, presentasi edukasi satwa mamalia dan aves, foto bersama satwa, serta akses ke seluruh zona satwa.

Pembelian tiket dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi www.gembiralokazoo.com maupun secara langsung di loket masuk.

Dengan berbagai peningkatan tersebut, Gembira Loka Zoo menegaskan komitmennya sebagai destinasi wisata edukasi yang menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat.

"Harapannya setiap pengunjung dapat merasakan pengalaman berwisata yang lebih nyaman, menyenangkan, dan edukatif,” ujar Leonardus Wical Zelena Arga. (AU/I-1)