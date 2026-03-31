RSU Cakra Husada Klaten Berkomitmen Menjunjung Tinggi Mutu dan Keselamatan Pasien

RUMAH Sakit Umum Cakra Husada (RSUCH) Klaten, Jawa Tengah, kini genap berusia 42 tahun. Puncak perayaan hari ulang tahun digelar bersamaan halal bihalal rumah sakit tersebut.

Kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-42 RSUCH dan halal bihalal, diselenggarakan di area parkir Cakra Square Klaten, Minggu (29/3). HUT RSUCH Klaten 2026 mengusung tema “Melayani dengan hati, berinovasi untuk mutu, bersinergi untuk masyarakat sehat".

Puncak peringatan HUT RSUCH Klaten dihadiri jajaran civitas hospitalia, owner dan keluarga, Direksi PT Wasaida Putra Cakra, Direksi Rumah Sakit, dan anak perusahaan holding.

Direktur Utama RSU Cakra Husada Klaten, Surawijaya Bakhtiar Kaslam, mengungkapkan rangkaian kegiatan HUT ke-42 RSUCH, antara lain bakti sosial donor darah, pelayanan kesehatan di car free day (CFD), dan webinar kesehatan. "HUT RSUCH Klaten 2026 mengusung tema "Melayani dengan hati, berinovasi untuk mutu, bersinergi untuk masyarakat sehat," katanya.

Dengan tema tersebut, RSUCH Klaten berkomintmen menjadi instansi layanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, terus mengembangkan diri sebagai rumah sakit yang berteknologi, serta tetap menjunjung tinggi mutu dan keselamatan pasien.

Menurut Surawijaya, selama empat dekade ini RSUCH Klaten sudah banyak berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti layanan unggulan di bidang mata dan sebagai pusat rujukan. “Kemudian, ke depan RSUCH Klaten berencana mengembangkan layanan hemodialisa dan CT SCAN untuk menunjang kesehatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Wasaida Putra Cakra , Anak Agung Bagus Mahawan, mendorong jajaran civitas hospitalia RSUCH Klaten untuk terus berinovasi setelah melewati tantangan global.

"Untuk menghadapi tantangan ke depan dibutuhkan tim manajemen yang solid agar dengan cepat dapat menyesuaikan regulasi yang berubah-ubah. Seperti dengan aturan JKN BPJS Kesehatan maupun regulasi dari Kemenkes lainnya," ungkapnya.

PT Wasaida Putra Cakra sebagai holding dari RSUCH Klaten juga terus mengembangkan diri dengan merintis berbagai usaha baik di bidang layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek, griya lansia, dan kerjasama penempatan tenaga kerja di luar negeri. Puncak peringatan HUT ke-42 RSUCH Klaten dimeriahkan dengan penampilan bintang tamu sinden kondang Elisha Orcarus dan L Band. (E-2)