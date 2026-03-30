Atap SMKN 1 Ampelgading Malang Ambruk, KBM Tetap Berjalan Normal

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai meninjau lokasi kejadian pada Senin (30/3). Peninjauan dilakukan usai Aries menjadi inspektur upacara di sekolah tersebut.(MI/Faisol)

TIGA ruang kelas di SMKN 1 Ampelgading, Kabupaten Malang, ambruk akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi pada Sabtu (28/3) sekitar pukul 23.15 WIB. Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal menggunakan ruang alternatif.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengatakan KBM sementara dilaksanakan di laboratorium dan aula sekolah hingga proses renovasi ruang kelas rampung.

“KBM tetap berjalan dengan menggunakan ruang yang tersedia yaitu laboratorium dan ruang aula. Kami juga sedang menginventarisasi kebutuhan perbaikan ruang kelas yang terdampak,” ujar Aries di Surabaya, Senin (30/3).

Tiga kelas yang terdampak adalah XI APHP 1, XI APHP 2, dan XI APHP 3. Kerusakan tergolong berat karena seluruh bagian atap runtuh dan sebagian besar meja serta kursi ikut terdampak. Aries menambahkan, perbaikan dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Timur dan ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.

"Atas arahan Ibu Gubernur kami diminta segera melakukan langkah-langkah cepat penanganannya agar kelas tersebut bisa segera diperbaiki dan dimanfaatkan kembali untuk proses kegiatan belajar dan mengajar," kata Aries.

Tim BPBD Kabupaten Malang bersama masyarakat sekitar telah membantu pembersihan material bangunan agar renovasi bisa segera dilakukan. Langkah awal penanganan pascakejadian meliputi sterilisasi lokasi, pemasangan pembatas area, dan mematikan aliran listrik di sekitar titik kejadian.

Peristiwa ambruknya atap dipicu intensitas hujan tinggi yang mengguyur Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, beberapa hari terakhir. Genteng dilaporkan jatuh satu per satu sebelum rangka atap berbahan galvalum runtuh sepenuhnya.

Dinas Pendidikan Jawa Timur akan melakukan asesmen lanjutan terhadap kondisi bangunan lain di sekolah untuk mencegah kejadian serupa. Aries menegaskan bahwa bantuan perbaikan ruang kelas rusak akan segera diajukan.

Pihaknya menargetkan proses renovasi bisa diselesaikan dalam satu bulan ini. Ia juga menerangkan jika tim BPBD Kabupaten Malang sudah turun langsung untuk melakukan pembersihan.

"Kami juga dibantu oleh masyarakat sekitar untuk gotong-royong membersihkan material yang ada agar segera bisa dilakukan perbaikan," katanya.

Selain SMKN 1 Ampelgading, cuaca ekstrem juga berdampak pada SMAN 1 Sumber, Kabupaten Probolinggo, pada Jumat (27/3). Tanah longsor terjadi di lahan kosong samping sekolah setinggi sekitar 8 meter dan panjang area terdampak mencapai 10–14 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Sebagai langkah penanganan awal, sekolah bersama instansi terkait telah melakukan penguatan darurat dengan sandbag dan pemasangan terpal untuk mengurangi resapan air dan mencegah potensi longsor susulan. (FL/I-1)