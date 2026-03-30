Satu Rumah Ambruk, Komeng Salurkan Bantuan di Kota Tasikmalaya

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candranegara mengatakan, kehadiran Komeng sangat bersyukur atas kepedulian terhadap warga Tasikmalaya dan hadirnya sahabat layaknya mata air di gurun pasir tandus.

ANGGOTA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Komisi II Bidang Pertanian, Perkebunan, Perhubungan, Alfiansyah Bustami Komeng melakukan kunjungan kerja dan langsung menemui Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara di tengah bencana terjadi.

Alfiansyah Bustami yang disapa Komeng mengatakan, kunjungan kerja ke wilayah Kota Tasikmalaya tak lain untuk melakukan halal bihalal termasuk silaturahmi kepada sahabatnya Rd Diky Candranegara. Namun, dengan kondisi tersebut Kota Tasikmalaya di tengah bencana terjadi karena puluhan pohon tumbang, rumah rusak tersapu angin kencang dan banjir.

"Kami tadi sempat menghubungi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Kemensos dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan kepada warga terkena bencana. Bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terkena bencana," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kunjungan kerja ke wilayah Kota Tasikmalaya bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga terutama terdampak bencana alam. Karena, ingin mendapatkan pahala dengan menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, yang terkena bencana. "Saya orang PMI, kang Diky Candra sohib, saya ada kenalan di Kemensos, jadi saya harus bantu warga kang Diky Candra," katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candranegara sangat bersyukur atas kepedulian Komeng terhadap warga Tasikmalaya dan hadirnya sahabat layaknya mata air di gurun pasir tandus. Ia pun berharap bantuan yang disalurkan Kemensos melalui Dinsos Jabar dapat membantu meringankan beban warga yang terkena bencana.

"Kami meminta agar Dinas Sosial bersama BPBD Kota Tasikmalaya supaya segera mengirimkan data rumah roboh terdampak bencana termasuk tersapu angin kencang. Bantuan dadakan, kita juga diminta untuk mendata rumah rusak akibat bencana dan supaya langsung dilaporkan," paparnya.

Hujan deras disertai angin kencang telah menyebabkan puluhan rumah tergenang di Kampung Sumurgede, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Bungursari dan belasan rumah tersapu hingga sejumlah pohon tumbang. Kejadian tersebut, terjadi Minggu (29/3) dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa tapi satu rumah terpaksa harus mengungsi lantaran ambruk. (AD/I-1)