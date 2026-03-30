Sanggar Seni Kang Soer Gelar Pameran dan Bursa Lukisan, Bupati Klaten Berikan Apresiasi

Kang Soer menyerahkan lukisan Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten) kepada Pj Sekda Jaka Purwanto.(MI/Djoko Sardjono)

PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berkomitmen untuk terus memajukan kebudayaan nasional melalui kebijakan strategis berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni budaya.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Hamenag Wajar Ismoyo yang diwakili Pj Sekda Jaka Purwanto pada peembukaan pameran dan bursa lukisan Sanggar Seni Kang Soer di Gedaren, Jatinom, Klaten, Minggu (29/3) sore.

Langkah dan upaya untuk terus mengembangkan maupun melestarikan seni budaya nasional, termasuk di dalamnya seni lukis, adalah sejalan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebuyaan.

Pemerintah Kabupaten Klaten juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2024 tentang Pelestarian Bahasa dan Budaya Jawa, dan Perda No 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah.

“Dengan dasar hukum tersebut, kami berkomitmen untuk memajukan, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya nasional Indonesia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekda Klaten.

Bupati Klaten atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Sanggar Kang Soer, Soerjono, yang menggelar kegiatan pameran dan bursa lukisan di sanggarnya.

Perlu dipahami, bahwa pelukis merupakan manusia hebat dan luar biasa. Karena, dengan imajinasinya bisa menghasilkan karya lukisan yang menakjubkan, seperti lukisan karya perupa yang dipamerkan di sanggar seni tersebut.

Keberadaan Sanggar Seni Kang Soer di Gedaren, Jatinom, yang secara rutin menggelar pameran dan bursa lukisan, serta memberikan pelatihan kepada anak-anak sekitar untuk belajar melukis juga patut diapresiasi.

“Dalam kesempatan ini, kami mengharapkan pada saatnya nanti Sanggar Seni Kang Soer melahirkan pelukis handal dan mampu menghasilan karya seni lukis yang hebat dan fenomenal,” ujar Bupati Klaten.

Sementara itu, Soerjono selaku penyelenggara pameran dan bursa lukisan di sanggarnya menjelaskan bahwa lukisan yang dipamerkan karya pelukis asal Jogja, Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Salatiga, dan Klaten.

“Kegiatan pameran dan bursa lukisan yang digelar mulai 29 Maret hingga 5 April 2026, adalah dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-13 Sanggar Seni Kang Soer,” katanya. (E-2)