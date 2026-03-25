Perkuat Distribusi Energi Nasional, Kalog Operasikan Container Yard 2 Merapi

KAI Logistik meresmikan Container Yard (CY) 2 Merapi.(Dok.KAI Logistik)

UNTUK mendukung ketahanan serta optimalisasi distribusi energi nasional, BUMN logistik ini meresmikan Container Yard (CY) 2 Merapi. Fasilitas yang mulai beropera inisi sejak 3 Maret 2026 lalu menjadi bagian dari pengembangan layanan Kalog Pro, khususnya untuk mendukung pengelolaan angkutan batu bara berbasis moda kereta api yang efisien, andal dan berkelanjutan.

Direktur Utama KAI Logistik (Kalog), Yuskal Setiawan kemarin, menyampaikan bahwa CY 2 Merapi dirancang sebagai solusi logistik strategis yang tidak hanya meningkatkan kapasitas angkutan, tetapi juga menjawab tantangan distribusi logistik energi yang semakin dinamis. Hal ini juga menjadi langkah proaktif perusahaan dalam mendukung regulasi Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Sumatra Selatan (Sumsel) yang telah memberlakukan larangan truk batu bara melintasi jalan umum sejak 1 Januari 2026, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025.

“Melalui optimalisasi angkutan berbasis rel, KAI Logistik menghadirkan alternatif distribusi yang lebih aman, patuh regulasi, serta mampu mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya,” terangnya.



Berlokasi di Desa Sirah Pulau, Provinsi Sumsel, CY 2 Merapi berdampingan langsung dengan fasilitas CY 1 Merapi yang telah lebih dahulu dioperasikan, yang direncanakan memiliki tiga akses keluar masuk yang terhubung langsung dengan terminal Merapi, sehingga mendukung kelancaran pergerakan kereta api dan meningkatkan efisiensi operasional bongkar muat batu bara.



“Fasilitas ini dirancang dengan skema konektivitas terpadu antara area tambang dan jalur hauling yang terhubung langsung ke kawasan CY, sehingga seluruh aktivitas operasional dapat dilakukan tanpa melalui jalur jalan provinsi (lintas). Skema tersebut sejalan dengan upaya meminimalkan dampak terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan sekitar,” jelasnya.



TARGET PERSEROAN

Menurut Yuskal, dengan beroperasinya CY 2 Merapi, perseroan menargetkan peningkatan kapasitas angkut sesuai rencana awal, yaitu melayani hingga dua rangkaian kereta api per hari. Ke depan, fasilitas ini direncanakan memiliki dua jalur bongkar muat sebagai langkah antisipatif terhadap peningkatan volume angkutan batu bara di wilayah Sumatra.

“CY 2 Merapi diproyeksikan mampu melayani sekitar 730 rangkaian kereta api per tahun dan dengan pengoperasian optimal dua jalur angkut, kapasitasnya berpotensi meningkat hingga 10 rangkaian kereta api per hari. Secara keseluruhan, fasilitas ini diperkirakan dapat berkontribusi pada angkutan batu bara hingga 3 juta ton per tahun, sehingga memperkuat rantai pasok energi nasional secara berkelanjutan," tuturnya.

PENGEMBANGAN SARANA

Yuskal menambahkan, untuk mendukung peningkatan kapasitas tersebut, KAI Logistik akan melakukan pengembangan sarana dan prasarana secara bertahap, meliputi penambahan alat angkut, penyediaan fasilitas pendukung operasional serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Seluruh pengembangan dan operasional CY 2 Merapi dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan yang berlaku serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna memastikan layanan yang aman, andal dan berkelanjutan.



"Melalui pengoperasian CY 2 Merapi, sebagai mitra strategis kami berkomitmen mendukung distribusi energi nasional serta menghadirkan solusi logistik yang adaptif terhadap dinamika sektor transportasi dan logistik. Optimalisasi angkutan berbasis kereta api ini juga menjadi bagian dari upaya penerapan green logistics melalui pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi energi," sambungnya.(E-2)