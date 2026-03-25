Enam Bidang Ilmu Unpad Masuk Peringkat QS World University Rankings By Subject 2026

ENAM bidang ilmu di Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil masuk peringkat QS World University Rankings By Subject 2026 yang dirilis pada Rabu (25/3).

Keenam bidang ilmu tersebut meliputi Law di peringkat 201-250, Agriculture & Forestry di peringkat 251-300, Pharmacy & Pharmacology di peringkat 351-400, Economics & Econometrics di peringkat 401-450, Business & Management Studies di peringkat 501-550, dan Medicine di peringkat 501-550. Bidang Pharmacy & Pharmacology untuk pertama kalinya masuk peringkat dan langsung berada di Top 400.

“Salah satu tujuan yang ingin dicapai Unpad adalah berada di posisi World’s Top 300 pada tahun 2029 mendatang. Di rilis terbaru QS ini, bidang ilmu Hukum dan Pertanian Unpad telah berhasil menembus Top 300. Tentu ini akan menjadi pemicu semangat agar secara keseluruhan Unpad pun bisa mencapai posisi Top 300,” ujar Rektor Unpad Arief S. Kartasasmita, Rabu (25/3/2026)

Meski demikian, Rektor menyebut pemeringkatan global ini bukanlah tujuan utama. Hal terpenting yang perlu diwujudkan adalah menjadikan Unpad sebagai kampus unggul, inklusif, dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Pola Ilmiah Pokok Unpad yang berbunyi “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” juga menjadi landasan setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi di Unpad.

Secara keseluruhan, ada 39 bidang ilmu di Unpad yang dianalisis QS pada periode pemeringkatan ini. Enam di antaranya berhasil memperoleh peringkat di narrow subject. Sementara pada pemeringkatan broad subject, tiga bidang ilmu Unpad memperoleh peringkat, yaitu Life Sciences & Medicine di peringkat 451-500, Social Sciences & Management di peringkat 451-500, dan Arts & Humanities di peringkat 501-550.

Jumlah bidang ilmu Unpad yang memperoleh peringkat di QS WUR By Subject terus meningkat sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut, hanya satu bidang ilmu yang masuk. Tahun 2022 ada dua bidang, tahun 2023 empat bidang, tahun 2024 lima bidang, tahun 2025 enam bidang, dan pada 2026 tetap enam bidang ilmu.

Kepala Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas (SPSRU) Unpad, Yudi Ahmad Faisal, menjelaskan bertambahnya bidang keilmuan Unpad yang masuk QS WUR By Subject mencerminkan konsistensi peningkatan kualitas dan dampak riset, penguatan jejaring penelitian nasional maupun internasional, serta relevansi lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

“Rencana strategis (Renstra) Unpad memberikan amanah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas riset kolaboratif, penguatan ekosistem inovasi, serta transformasi kurikulum berbasis kebutuhan industri dan masyarakat. Konsekuensi logis dari penguatan tridharma yang terintegrasi tersebut adalah meningkatnya reputasi global Unpad secara berkelanjutan,” tutupnya. (AN/I-1)