Iptu Nur Alim Meninggal saat Tugas Pengamanan Tugu

SEORANG perwira pertama anggota Polresta Yogyakarta, Iptu Nur Alim, meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan kawasan Tugu, Yogyakarta, Rabu.

“Iya benar (meninggal) siang ini, Iptu Nur Alim yang bertugas sebagai Kepala Pos Pengamanan Tugu, Yogyakarta," kata Ps Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Ipda R Anton BS, Rabu (25/3/2026) siang.

Iptu Nur Alim sehari-hari bertugas sebagai Kanitlantas Polsek Gedongtengen dan ditugaskan sebagai Kapospam Tugu Jogja dalam Operasi Ketupat tahun ini.

Selama pelaksanaan Operasi Ketupat Progo 2026, Iptu Nur Alim memimpin pengamanan di kawasan Tugu Jogja dan sekitarnya. Sebagai Kepala Pos Pengamanan, ia bertugas selama 24 jam untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

“Diduga karena kelelahan saat bertugas mengamankan libur lebaran,” tambah Kasihumas.

Meski secara resmi belum ada penyelidikan terkait meninggalnya Iptu Nur Alim, dugaan sementara adalah kelelahan fisik akibat tugas tanpa henti di tengah padatnya arus mudik Lebaran 1447 H.

Hingga saat ini, Operasi Ketupat Progo 2026 masih berlangsung dengan melibatkan ribuan personel gabungan. Tujuan utama operasi ini adalah memastikan arus lalu lintas lancar, mencegah kemacetan, dan menjaga keamanan di destinasi wisata utama Yogyakarta seperti Malioboro, Tugu, dan sekitarnya. (AU/I-1)