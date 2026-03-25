Laksanakan WFA, Pemprov Jabar Ingatkan ASN Tetap Bekerja dan Hasilkan Kinerja Terbaik

Sekda Jabar Herman Suryatman.(Dok.)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memberlakukan work from anywhere (WFA) dan work from home bagi ASN sejak Rabu (25/3) hingga 27 Maret.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengingatkan para ASN bahwa tiga hari pelaksanaan WFA bukanlah libur, melainkan kesempatan untuk tetap bekerja dari mana saja.

"Outputnya harus jelas, terlihat dan transparan. Kerja ASN harus akuntabel, dan target kinerja individu harus tercapai," tandasnya saat berkeliling di Gedung Sate, Rabu (25/3/2026).

Herman menekankan bahwa yang terpenting adalah hasil, manfaat, dan dampak pekerjaan yang dilakukan ASN. Semua aktivitas harus terasa dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Tiga hal yang tidak boleh dilupakan ASN, kata Herman, adalah bahwa mereka bekerja untuk pembangunan masyarakat Jabar, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik terbaik bagi warga.

"Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami menyemangati perangkat daerah dan unit kerja pelayanan langsung yang sudah harus bekerja dan memberikan pelayanan langsung. Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat," tandas Herman. (SG/I-1)