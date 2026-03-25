ASN Sumedang Langsung Masuk Kantor di Hari Pertama setelah Libur Lebaran

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyalami ASN.(Dok. Istimewa)

PEMERINTAH Kabupaten Sumedang memilih melaksanakan kerja langsung bagi ASN pada hari pertama setelah libur Lebaran. Hari pertama masuk kantor diawali dengan apel gabungan, Rabu (25/3).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh ASN dari berbagai SKPD dan dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila.

Bupati Dony menegaskan bahwa apel perdana ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kerja ASN.

“Pertama, kita langsung apel gabungan sekaligus halal bihalal sebagai konsolidasi ASN untuk memulai kembali aktivitas kerja. Ini menjadi momen untuk saling memaafkan, baik secara lisan maupun dari hati,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh ASN untuk tidak meninggalkan nilai-nilai positif yang telah dibangun selama Ramadan. Bupati menekankan agar semangat Ramadan hadir sepanjang tahun dalam kehidupan dan pekerjaan.

“Saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih keras dan lebih ikhlas. Jadikan kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, dan kepedulian sebagai budaya hidup,” tegasnya.

Pada hari pertama masuk kerja ini, Bupati bersama Wakil Bupati juga melakukan pengecekan langsung kehadiran ASN di lapangan. Ia memastikan seluruh jajaran segera kembali bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita langsung ‘tancap gas’ menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melayani masyarakat. Harus segera move on setelah libur panjang,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. (SG/I-1)