Festival Balon Udara Wonosobo Meriah, Digelar di 23 Lokasi

(Dok. Istimewa) (Dok. Istimewa)

TRADISI menerbangkan balon udara terus dilakukan masyarakat Wonosobo, Jawa Tengah, usai Perayaan Idul Fitri 2026. Festival balon udara berlangsung meriah di 23 lokasi yang tersebar di wilayah itu, menarik antusiasme warga dari berbagai desa dan kecamatan.

Wakapolres Wonosobo, Komisaris Agustinus David Putraningtyas, mengatakan pihak kepolisian melakukan pengamanan penuh di sejumlah lokasi penerbangan balon udara. Kegiatan dimulai sejak pukul 05.00 WIB hingga sekitar pukul 09.00 WIB. Masyarakat terlihat sangat antusias menyaksikan dan mengikuti rangkaian festival.

“Ini merupakan bagian dari upaya Polres Wonosobo dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Agustinus, Rabu (25/3).

Baca juga : Java Balloon Attraction Wonosobo Jadi Agenda Unggulan Jateng

Pihak kepolisian membagi personel menjadi dua tim guna memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Kehadiran personel di lapangan diharapkan menjaga situasi tetap kondusif, terutama di masa arus balik Lebaran dan saat festival berlangsung.

Sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengamanan meliputi Lapangan Desa Candiyasan Kertek, Lapangan Desa Bojasari Kertek, Lapangan Desa Mirombo Wonosobo, Lapangan Kelurahan Sukoharjo, Tanjung Sari Land, Lapangan Desa Kembaran Kalikajar, Lapangan Desa Simbang Kalikajar, dan Lapangan Desa Mangun Rejo Kalikajar. Di setiap titik, petugas memantau langsung sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat dan panitia agar pelaksanaan festival tetap sesuai ketentuan keselamatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tradisi menerbangkan balon udara di Wonosobo sudah ada sejak tahun 1920-an. Tradisi ini dipelopori warga bernama Atmojo Goper dari Kecamatan Kertek yang membuat balon dari kertas sederhana terinspirasi dari balon udara untuk pemotretan. Seiring waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi budaya rutin masyarakat saat Lebaran.

Selain penerbangan balon udara, festival juga dimeriahkan dengan bazar kuliner tradisional, stan UMKM, serta pertunjukan musik dan kesenian daerah, menghadirkan nuansa kearifan lokal yang kental dan menghibur masyarakat. (TS/I-1)