Hari Pertama Kerja, 1% ASN di Cirebon Diklaim tidak Hadir

Bupati Majalengka, Eman Suherman, sidak di hari pertama kerja usai libur lebaran 2026.(MI/Nurul)

WALI Kota Cirebon Effendi Edo menyatakan 99% Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya hadir pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2026.

Menurut dia, ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pun telah memberikan pelayanan pada hari pertama kerja. “Ini menunjukkan kedisiplinan ASN di Pemkot Cirebon cukup baik,” tutur Edo pada Rabu (25/3).

Edo melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejak pagi, menyasar kantor dinas, kelurahan, hingga puskesmas. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, di Kabupaten Majalengka, Bupati Eman Suherman melakukan sidak ke sejumlah kantor pelayanan publik pada hari pertama masuk kerja.

Eman mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Setda Majalengka, dan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.

Di setiap instansi yang dikunjungi, Eman menemukan seluruh ASN hadir dan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di kantor Disdukcapil, ASN melayani pembuatan KTP, kartu keluarga, dan kebutuhan administrasi kependudukan lainnya.

“Pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai setelah libur, pelayanan menjadi kendor. Kita ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan profesional,” ujar Eman.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, khususnya pascalibur panjang.

Eman juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga disiplin kerja, meningkatkan etos pelayanan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke kantor pelayanan.

Kepala BKPSDM Majalengka, Ikin Asikin, menambahkan bahwa kegiatan sidak ini bertujuan memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada hari pertama kerja.

“Kami ingin memastikan seluruh ASN kembali bekerja secara optimal, baik dari sisi kehadiran maupun kinerja dalam memberikan pelayanan publik,” jelasnya.

Ikin menegaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. (UL/I-1)