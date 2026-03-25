Headline
Optimalkan WFA, Patuhi Aturan One Way

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Libur Lebaran, Malioboro dan Destinasi Wisata Yogyakarta Dipadati Ribuan Pengunjung

Ardi Teristi Hardi
25/3/2026 17:14
Ilustrasi(Antara)

KOTA Yogyakarta dipadati wisatawan pada momen libur Lebaran 2026. Destinasi populer seperti Malioboro, Taman Pintar, dan Gembira Loka Zoo menjadi tujuan favorit para pemudik, dengan kepadatan pengunjung yang masih terlihat hingga Selasa (24/3).

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dyah Anggraeni, menyampaikan bahwa dalam seminggu terakhir, Malioboro telah dikunjungi 272.607 orang selama periode 19-24 Maret 2026. Hingga Selasa, 24 Maret, jumlah pengunjung masih ramai mencapai 70.709 orang, dengan puncak kunjungan terjadi pada Senin, 23 Maret, sebanyak 78.127 orang.

Sementara itu, pantauan Media Indonesia menunjukkan kunjungan wisatawan di Gembira Loka Zoo mencapai 35.390 orang selama enam hari, dari 19 hingga 24 Maret 2026. Jumlah pengunjung tertinggi tercatat pada Senin (23/3) sebanyak 11.010 orang.

Untuk Taman Pintar, jumlah wisatawan selama libur Lebaran 19-24 Maret mencapai 14.278 orang, dengan puncak pengunjung pada Selasa (24/3) sebanyak 4.459 orang. (AT/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved