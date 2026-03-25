Libur Lebaran, Malioboro dan Destinasi Wisata Yogyakarta Dipadati Ribuan Pengunjung

Ilustrasi(Antara)

KOTA Yogyakarta dipadati wisatawan pada momen libur Lebaran 2026. Destinasi populer seperti Malioboro, Taman Pintar, dan Gembira Loka Zoo menjadi tujuan favorit para pemudik, dengan kepadatan pengunjung yang masih terlihat hingga Selasa (24/3).

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dyah Anggraeni, menyampaikan bahwa dalam seminggu terakhir, Malioboro telah dikunjungi 272.607 orang selama periode 19-24 Maret 2026. Hingga Selasa, 24 Maret, jumlah pengunjung masih ramai mencapai 70.709 orang, dengan puncak kunjungan terjadi pada Senin, 23 Maret, sebanyak 78.127 orang.

Sementara itu, pantauan Media Indonesia menunjukkan kunjungan wisatawan di Gembira Loka Zoo mencapai 35.390 orang selama enam hari, dari 19 hingga 24 Maret 2026. Jumlah pengunjung tertinggi tercatat pada Senin (23/3) sebanyak 11.010 orang.

Untuk Taman Pintar, jumlah wisatawan selama libur Lebaran 19-24 Maret mencapai 14.278 orang, dengan puncak pengunjung pada Selasa (24/3) sebanyak 4.459 orang. (AT/I-1)