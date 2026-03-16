Stok Menipis selama Ramadan, Farhan Ajak ASN Bandung Donor Darah

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk aktif melakukan donor darah pada Ramadan. Ajakan disampaikan karena menipis nya persediaan darah yang ada di PMI Kota Bandung.
"Kebutuhan darah di Kota Bandung tetap tinggi meskipun sedang menjalani bulan puasa. Namun stok darah di PMI Kota Bandung biasanya mengalami penurunan selama Ramadan. Saya mengimbau Bapak Ibu semua yang berbadan sehat agar menyumbangkan darahnya ke PMI,” ucap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Senin (16/3).
Farhan menjelaskan, stok darah PMI Kota Bandung sering menurun drastis pada bulan Ramadan. Padahal kebutuhan darah untuk pasien di rumah sakit tetap tinggi. Farhan mengaku telah terlebih dahulu melakukan donor darah beberapa hari sebelumnya. Ia berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para pegawai lainnya.
“Saya sudah memulainya pada hari Rabu minggu lalu. Saya yakin Anda juga bisa,” tuturnyam
Menurut Farhan, donor darah tidak akan membahayakan kesehatan selama dilakukan oleh orang yang sehat. Prosedur donor darah juga cukup sederhana dan aman.
“Syaratnya tidak berat dan tidak akan membuat kita sakit sepanjang tidak menghidap penyakit berbahaya,” tandasnyam
Farhan berharap semakin banyak ASN yang ikut berdonor darah selama Ramadan. Partisipasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. (H-2)
