Komando Distrik Militer (Kodim) 0707/Wonosobo menyalurkan zakat fitrah kepada warga sekitar.(MI/Tosiani)

KOMANDO Distrik Militer (Kodim) 0707/Wonosobo menyalurkan zakat fitrah kepada warga kurang mampu di sekitar Markas Kodim (Makodim) dan wilayah sekitarnya, Senin (16/3/2026). Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat prasejahtera, termasuk buruh gendong dan warga miskin, menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Penyaluran zakat dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0707/Wonosobo Letkol Inf Yoyok Suyitno, didampingi Kepala Staf Kodim (Kasdim) serta sejumlah perwira. Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian sosial sekaligus pelaksanaan kewajiban zakat fitrah bagi umat Muslim yang mampu.

Letkol Inf Yoyok Suyitno mengatakan zakat fitrah memiliki makna penting, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi memiliki manfaat besar. Bagi individu muzakki, zakat dapat menyucikan harta dan jiwa dari keserakahan serta mendatangkan keberkahan. Sementara bagi mustahik, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok,” kata Yoyok.

Ia menjelaskan, zakat juga memiliki dampak sosial yang luas karena dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Menurutnya, zakat merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan.

“Zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan di segelintir orang. Selain itu, zakat juga menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan di tengah masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Yoyok menambahkan, kegiatan pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh Kodim 0707/Wonosobo juga menjadi bagian dari komunikasi sosial (komsos) antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, TNI ingin menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat, terutama dalam membantu warga yang membutuhkan.

“Ini menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Prajurit TNI harus selalu hadir dan peduli terhadap kesulitan rakyat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan warga terlihat antre untuk menerima zakat fitrah yang dibagikan oleh anggota Kodim. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari buruh gendong, pekerja informal, hingga warga dengan kondisi ekonomi terbatas yang tinggal di sekitar Makodim.

Salah seorang penerima zakat mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Kodim 0707/Wonosobo. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Banyak terima kasih atas pembagian zakat fitrah ini. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami yang kondisinya terbatas. Semoga anggota TNI selalu diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah SWT,” ujarnya.

Penyaluran zakat fitrah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang rutin dilakukan Kodim 0707/Wonosobo setiap bulan Ramadan. Selain membantu masyarakat kurang mampu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaan.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara prajurit TNI dan masyarakat Wonosobo.

Dengan adanya kegiatan ini, warga penerima manfaat diharapkan dapat merasakan kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri serta terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. (E-2)