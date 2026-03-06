Pascabanjir Bandang November 2025, Daratan Baru Muncul di Pantai Parkit

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meninjau daratan baru di Pantai Parkit, Kota Padang, Jumat (6/3/2026) yang timbul akibat banjir bandang pada akhir November 2025 lalu.(MI/Yose Hendra)

PERUBAHAN bentang alam terjadi di Pantai Parkit pascabanjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kini ada wajah baru di pesisir pantai Kota Padang itu.

Hamparan pasir yang kian meluas bahkan membentuk kawasan menyerupai danau kecil itu menarik perhatian Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. Iaa datang meninjau aspek keamanan dan potensi pengembangannya.

Pantai yang berada di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, itu mengalami penambahan daratan cukup signifikan akibat sedimentasi material banjir. Endapan pasir dan lumpur membentuk hamparan luas, memunculkan pulau-pulau kecil serta cekungan berisi air yang tampak seperti danau alami.

“Hari ini kita meninjau Pantai Parkit, yang mengalami penambahan daratan akibat sedimentasi banjir bandang. Kita ingin memastikan, agar kawasan ini betul-betul aman untuk dikunjungi masyarakat,” ujar Mahyeldi, Jumat (6/3).

Memastikan Keamanan

Menurut Mahyeldi, peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini di lapangan, termasuk sisa material banjir yang masih terlihat di sejumlah titik. Ia ingin memastikan kawasan tersebut aman untuk dikunjungi masyarakat.

“Hari ini kita melihat bagaimana situasi di lapangan dengan bertambahnya daratan di Pantai Parkit ini. Bekas-bekas kayu juga masih banyak terlihat. Kita ingin memastikan apakah kawasan ini aman untuk dikunjungi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pendangkalan yang membentuk kawasan menyerupai danau tersebut sebagai potensi yang dapat dikaji lebih lanjut. Menurutnya, jika memang layak dan aman, tidak tertutup kemungkinan kawasan ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata baru.

“Ini ada pendangkalan, semacam danau bentukan. Barangkali bisa kita lakukan penguatan di sekelilingnya, sehingga ini menjadi potensi kawasan yang luar biasa, baik untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya. Nanti kita lihat, kita diskusikan, dan kita bahas bersama,” tambahnya.

Seiring perubahan tersebut, Pantai Parkit kini semakin ramai dikunjungi warga, terutama pada sore hari. Banyak masyarakat datang untuk ngabuburit, berfoto, bermain bola, hingga sekadar menikmati pemandangan matahari terbenam.

Masih Perlu Perhatian

Letaknya yang strategis dan tidak jauh dari Universitas Negeri Padang membuat kawasan ini mudah diakses warga Kota Padang. Namun demikian, ia tidak menampik, kondisi lingkungan sekitar kawasan tersebut masih memerlukan perhatian.

Di sejumlah titik, masih ditemukan tumpukan kayu berukuran besar dan tumpukan sampah sisa banjir. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pantai mengungkapkan, kawasan ini kini terasa berbeda dibanding sebelumnya.

“Sebelumnya tidak banyak pengunjung yang datang kesini, semenjak terjadinya penambahan daratan, pengunjungnya kian ramai," tandasnya. (YH/E-4)