Kedamaian Ramadan dalam Harmoni Alam di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali

Kamar di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali dengan pemandangan ke pantai.(Dok.Istimewa)

RAMADAN selalu menjadi momen untuk kembali ke akar, menghargai kebersamaan, mencari ketenangan, dan mensyukuri berkah melalui refleksi diri. Tahun ini, Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali menghadirkan sebuah oase bagi mereka yang ingin merayakan bulan suci dengan suasana yang lebih nyaman di tepi Pantai Jimbaran.

"Rehat sejenak di tepi pantai, menjauh dari hiruk-pikuk rutinitas, tamu diundang untuk merasakan pengalaman menginap yang meditatif. Melalui Ramadhan Package, setiap aspek dirancang untuk mendukung kekhusyukan ibadah sekaligus relaksasi," ujar Marketing & Branding Manager Platinum Hotel Jimbaran Beach, Yana Arya, Selasa (3/3).

Bukan hanya itu. Para tamu juga bisa menikmati takjil di Infinity Sunset Bar sembari menyaksikan matahari terbenam, memberikan ruang untuk kontemplasi yang damai. Fasilitas Sahur yang disiapkan secara khusus agar tamu tetap bugar menjalankan puasa. Akses ke fasilitas Fitness Center Jacuzzi, Steam Room, dan Sauna menjadi pelengkap sempurna untuk memulihkan energi setelah seharian beraktivitas.

Ia melanjutkan, bagi yang berkeluarga juga disiapkan fasilitas unik. "Selagi orang tua menikmati momen refleksi atau bersantai di fasilitas wellness, si kecil dapat tetap ceria di Kids Corner kami yang aman dan menyenangkan. Fasilitas ini dirancang khusus agar setiap anggota keluarga dapat menikmati liburan Ramadan dengan cara mereka masing-masing," ujarnya.

Paket ini tersedia mulai dari Rp1.410.000 nett per malam untuk periode menginap hingga 18 Maret 2026, memberikan fleksibilitas bagi keluarga maupun pelancong mandiri untuk menikmati sisi lain Bali di bulan suci.

JELAJAH KULINER

Buka puasa bukan sekadar makan bersama, melainkan perayaan rasa yang membangkitkan kenangan. Di Infinity Sunset Bar, tema Cita Rasa Ramadhan diangkat untuk menghormati kekayaan kuliner Nusantara dalam penyajian All You Can Eat BBQ & Buffet hanya seharga Rp388.000 nett per orang. Para tamu juga dapat menikmati pemandangan laut dan sunset yang memukau di sore hari.

Hidangan yang disajikan mengedepankan keaslian rasa, mulai dari takjil tradisional yang manis dan gurih hingga hidangan utama yang kaya rempah yang disajikan berbeda setiap harinya. Kebersamaan semakin terasa hangat dengan promo 'Beli 10 Gratis 1', yang didesain untuk mempererat silaturahmi antarkeluarga maupun kolega dalam suasana yang akrab.

Sebagai bentuk apresiasi bagi para tamu, momen berbuka juga dilengkapi dengan kesempatan memenangkan door prize perjalanan, termasuk tiket pesawat PP Bali-Jogjakarta dan voucher menginap diseluruh Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali sebagai simbol penyambung silaturahmi yang lebih luas. (E-2)