Sejumlah Titik Pesisir Batam Tergenang, BMKG Ingatkan Potensi Berlanjut

BMKG mengingatkan potensi pasang maksimum yang dapat memicu genangan di wilayah pesisir Kepulauan Riau dalam beberapa hari ke depan.(MI/Hendri Kremer)



SEJUMLAH titik pesisir di Kota Batam terpantau mengalami genangan air laut, Selasa (3/3), seiring meningkatnya pasang maksimum yang dipicu fase bulan purnama awal Maret 2026. Meski belum meluas, genangan terlihat di beberapa kawasan permukiman dataran rendah dan akses jalan di tepi pantai.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, Selasa (3/3) siang di lapangan, air laut naik hingga menggenangi bagian tepi jalan dan halaman rumah warga dengan ketinggian bervariasi. Sejumlah warga tampak mulai mengantisipasi dengan meninggikan perabot rumah tangga dan barang elektronik guna menghindari kerusakan.

Aktivitas masyarakat pesisir masih berlangsung normal. Di beberapa pelabuhan rakyat, ketinggian air laut terlihat lebih tinggi dari biasanya, namun kegiatan sandar kapal nelayan dan bongkar muat hasil tangkapan masih berjalan seperti biasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Bandara Hang Nadim mengingatkan bahwa potensi pasang maksimum masih dapat berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

“Peningkatan muka air laut ini berkaitan dengan fase bulan purnama. Masyarakat pesisir, terutama yang berada di wilayah rendah, diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan genangan yang bisa terjadi kembali,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim, Selasa (3/3).

Menurutnya, dampak genangan berpotensi meluas apabila pasang tinggi bertepatan dengan hujan intensitas sedang hingga lebat atau angin kencang. Kombinasi faktor tersebut dapat memperlambat proses surut air laut dan memperbesar area terdampak.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait prakiraan cuaca dan peringatan dini, serta memastikan saluran drainase di lingkungan masing-masing berfungsi baik guna meminimalkan dampak rob.

Pemerintah setempat juga diminta untuk aktif menyosialisasikan potensi pasang maksimum kepada warga pesisir agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini. (E-2)