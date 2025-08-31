Gubernur Sulsel Minta Masyarakat Jaga Kedamaian Pasca-Kerusuhan

GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (tengah berjaket hitam).(Antara)

GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan duka mendalam atas peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan terbakarnya sejumlah gedung dan korban jiwa.

Pernyataan ini disampaikannya mewakili pemerintah provinsi dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Minggu (32/8/2025).

Sudirman mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar, serta kehilangan empat warga akibat kebakaran di gedung dewan.

Baca juga : Kebakaran Hanguskan Kompleks DPRD Sulsel dan Makassar, Kerugian Fisik Ditaksir Ratusan Miliar

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu kita berduka yang mendalam. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran Forkopimda, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan dan mengangkat derajat mereka di sisi-Nya," kata Sudirman.

Ia mengajak seluruh masyarakat Sulsel untuk menahan diri dan menjaga ketertiban. "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk menahan diri, menjaga ketertiban, serta mengutamakan kedamaian. Kita semua mencintai tanah ini. Mari kita bersama-sama merawat Sulawesi Selatan agar tetap damai, aman, dan kondusif," seru Sudirman.

Menurutnya, perbedaan pendapat dan penyampaian aspirasi adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi persatuan.

Dengan mengacu pada falsafah Bugis Makassar dan Toraja, Sipakatau, Sipaka lebbi, Sipaka inga' (Saling memanusiakan, saling menghargai dan saling mengingatkan), Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa masyarakat Sulsel mampu bangkit dari ujian ini dan membangun masa depan daerah yang lebih baik. (H-1)