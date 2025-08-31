KAI Sumut Imbau Masyarakat Tetap Jaga Fasilitas Umum Perkeretaapian

(MI/Apul Iskandar)

Di tengah dinamika sosial yang terjadi saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera mengingatkan kepada masyarakat untuk turut menjaga fasilitas umum perkeretaapian. Hal ini penting guna mendukung kelancaran transportasi kereta api baik dari sisi keselamatan maupun pelayanan.

”Kami berkomitmen untuk tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan memastikan seluruh fasilitas di stasiun-stasiun siap melayani pelanggan,” kata Manager Humas KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, M. As’ad HabibuddinHabibuddin, Minggu (31/8).

As’ad juga mengimbau kepada calon penumpang agar datang lebih awal menuju stasiun guna mengantisipasi kemungkinan kepadatan lalu lintas menuju area stasiun.

Lebih lanjut, KAI mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menggunakan layanan kereta api secara bijak, serta menjaga fasilitas umum demi kenyamanan bersama. “Kami mohon pelanggan selalu mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keamanan serta keselamatan bersama,” tambah As’ad.

Berdasarkan data yang dihimpun KAI Divre I Sumut pada Minggu (31/8) siang, rata-rata penumpang kereta api pada weekend Jumat (29/8) s.d Minggu (31/8) yaitu sebanyak 6.928 penumpang. Meningkat 25% jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang pada weekday Senin (25/8) hingga Kamis (28/8) sebanyak 5.526 penumpang.

"Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung," kata As’ad. (H-1)