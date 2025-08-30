Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Nuzul Nugraheni
30/8/2025 21:47
Pascaricuh, Polda DIY Mulai Dibersihkan Petugas
Ilustrasi(MetroTV/Nuzul Nugraheni)

Pascakericuhan aksi demo yang terjadi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (30/8) pagi petugas mulai terlihat membersihkan sisa-sisa puing. Massa aksi diketahui mulai membubarkan diri dan situasi mulai kondusif sekitar pukul 7 pagi.

Terlihat sejumlah petugas Kepolisian beserta TNI mulai membersihkan sisa-sisa puing pasca aksi. Petugas juga membantu arus lalu lintas agar lancar dan dapat dilintasi masyarakat.

Sejak pagi, sejumlah petugas pemadam kebakaran juga terlihat masih berusaha memadamkan sisa api maupun asap dari bangunan yang terbakar.

Baca juga : Situasi Markas Polda DIY setelah Aksi Unjuk Rasa

"Bersih-bersih Polda DIY pascaaksi demo pagi ini dibantu oleh Bupati Sleman dan jajarannya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Sleman. Aksi pembersihan ini dilakukan bersama-sama agar dapat selesai dalam satu hari," jelas Kayanma Polda DIY AKBP Budi Susilo.

Sementara sebelumnya hingga Sabtu pagi massa aksi masih terus bergerak menuju Polda DIY. Petugas Kepolisian juga masih terus menembakkan gas air mata beberapa kali ke arah massa aksi. Kondisi mulai kondusif dan massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 7 pagi.

Selain itu, kondisi jalan di kawasan Ring Road Utara sudah mulai lancar. Masyarakat sudah dapat melintas baik dari arah timur maupun barat. (H-2)



Editor : Indrastuti
