Wali Kota Respati Instruksikan Camat dan Lurah Bentuk Gerakan Warga Solo, Buntut Demo Anarkis

Wali Kota bersama Forkompimda gelar rakor keamanan pasca aksi perusakan sejumlah fasum di kota Solo sebagai dampak buruk dari aksi unjuk rasa.(MI/Widjajadi)

WALI Kota Solo, Respati Ardi menginstruksikan pada camat dan lurah se-Kota untuk segera membuat Satgas GWS (Gerakan Warga Solo) secara berjenjang dimulai dari tingkatan RT hingga RW, melibatkan Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Karang Taruna.

"Salah satu tugas Satgas GWS adalah mengaktikan kembali laporan bagi tamu pendatang di tiap RT sesuai ketentuan, sebagai peringatan dini atau early warning system, di dalam menjaga kondusifitas wilayah," tegas Respati seusai Rakor Forkopimda Kota Solo di Makorem 074/Waratratama, Sabtu (30/8/2025).

Rakor Forkompimda digelar untuk menyikapi kondisi terkini di wilayah Solo, yang dipimpin Walikota Respat, yang dihadiri jajaran Forkopimda, OPD dan stakeholder terkait. Dia menegaskan, semua warga Solo wajib menjaga kondusivitas wilayah dan menciptakan rasa nyaman, dari tangan tangan perusak atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Jangan sampai Kota Solo tercinta ini dirusak oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab," pesan kuat Respati yang prihatin dengan banyaknya kerusakan fasum dan bahkan gedung Setwan, sebagai buntut aksi unjuk rasa yang terjadi pada Jumat.

Ia memungkasi, perlu bagi semua warga Solo untuk membangun semangat kebersamaan didalam menghadapi situasi yang sangat tidak dikehendaki tersebut . (H-1)