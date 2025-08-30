Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Wali Kota Respati Instruksikan Camat dan Lurah Bentuk Gerakan Warga Solo, Buntut Demo Anarkis

Widjajadi
30/8/2025 18:18
Wali Kota Respati Instruksikan Camat dan Lurah Bentuk Gerakan Warga Solo, Buntut Demo Anarkis
Wali Kota bersama Forkompimda gelar rakor keamanan pasca aksi perusakan sejumlah fasum di kota Solo sebagai dampak buruk dari aksi unjuk rasa.(MI/Widjajadi)

WALI Kota Solo, Respati Ardi menginstruksikan pada camat dan lurah se-Kota untuk segera membuat Satgas GWS (Gerakan Warga Solo) secara  berjenjang dimulai dari tingkatan RT hingga RW, melibatkan Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Karang Taruna. 

"Salah satu tugas Satgas GWS adalah mengaktikan kembali laporan bagi tamu pendatang di tiap RT sesuai ketentuan, sebagai peringatan dini atau early warning system, di dalam menjaga kondusifitas wilayah," tegas Respati seusai Rakor Forkopimda Kota Solo di Makorem 074/Waratratama, Sabtu (30/8/2025).

Rakor Forkompimda digelar untuk menyikapi kondisi terkini di wilayah Solo, yang dipimpin Walikota Respat, yang dihadiri jajaran Forkopimda, OPD dan stakeholder terkait. Dia menegaskan, semua warga Solo wajib menjaga kondusivitas wilayah dan menciptakan rasa nyaman, dari tangan tangan perusak atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Jangan sampai Kota Solo tercinta ini dirusak oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab," pesan kuat Respati yang prihatin dengan banyaknya kerusakan fasum dan bahkan gedung Setwan, sebagai buntut aksi unjuk rasa yang terjadi pada Jumat.

Ia memungkasi, perlu bagi semua warga Solo untuk membangun semangat kebersamaan didalam menghadapi situasi yang sangat tidak dikehendaki tersebut . (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved