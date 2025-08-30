Ada Perubahan Jadwal KA Airlangga, Keberangkatan dari Stasiun KAI Daop 4 Maju Lebih Awal

Calon penumpang di depan Stasiun KA Tegal.(MI/Supardji Rasban)

KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, menginformasikan adanya perubahan jadwal perjalanan KA Airlangga (KA 272) yang berlaku mulai 1 September 2025. Perubahan ini cukup signifikan, terutama bagi penumpang yang naik dari stasiun di wilayah KAI Daop 4, karena waktu keberangkatan mengalami pergeseran menjadi lebih awal dari jadwal sebelumnya.

KA Airlangga merupakan salah satu kereta ekonomi favorit masyarakat dengan relasi Pasar Senen–Surabaya Pasarturi PP.

Kereta ini melintasi sejumlah stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, di antaranya Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngrombo, Randublatung, dan Cepu.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan dengan adanya perubahan ini, pelanggan yang biasa menggunakan layanan KA Airlangga dari stasiun-stasiun tersebut perlu lebih cermat memperhatikan jadwal terbaru agar tidak tertinggal.

Baca juga : Tasyakuran Hari Kemerdekaan Indonesia, Wali Kota Tegal Yon Ajak Masyarakat Perkuat Semangat Gotong Royong dan Persatuan

Penyesuaian jadwal ini merupakan upaya KAI dalam menata pola operasi perjalanan kereta sehingga dapat lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan.

"Perubahan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat karena perubahannya maju lebih awal. Sehingga jika pelanggan KA terbiasa datang mepet, akan sangat erpotensi membuat pelanggan terebut tertinga kereta," ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Sabtu (30/8).

Lebih lanjut, pihak KAI mengingatkan calon penumpang untuk selalu mengecek tiket yang telah dibeli, karena jadwal keberangkatan terbaru telah otomatis tercetak pada tiket fisik maupun e-ticket. Untuk menghindari keterlambatan, KAI Daop 4 menyarankan penumpang datang lebih awal ke stasiun, minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta.

Baca juga : Pekan QRIS Nasional 2025 di Tegal Dibuka dengan Senam Pagi Bersama Organisasi Wanita

"Kami berharap masyarakat dapat meluangkan waktu yang cukup untuk datang ke stasiun keberangkatan 30-45 menit sebelum keberangkatan. Hal ini untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon penumpang dalam proses boarding, termasuk pemeriksaan tiket dan identitas," imbuh Franoto.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121. Untuk layanan Contact Center melalui Whatsapp terdapat perubahan nomor per 1 September 2025 menjadi 081-122-233-121.

Adapun jadwal KA Airlangga di stasiun keberangkatan Daop 4 per 1 September 2025 adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Tegal keberangkatan menjadi 14.49 WIB, maju 6 menit.

2. Stasiun Pemalang keberangkatan menjadi 15.15 WIB, maju 7 menit.

3. Stasiun Pekalongan keberangkatan menjadi 15.43 WIB, maju 7 menit.

4. Stasiun Weleri keberangkatan menjadi 16.25 WIB, maju 7 menit.

5. Stasiun Semarang Poncol keberangkatan menjadi 17.05 WIB, maju 17 menit.

6. Stasiun Ngrombo keberangkatan menjadi 18.06 WIB, maju 14 menit.

7. Stasiun Randublatung keberangkatan menjadi 19.03 WIB, maju 9 menit.

8. Stasiun Cepu keberangkatan menjadi 19.38 WIB, maju 2 menit.

(H-1)