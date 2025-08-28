Pemerintah Sebar 1,3 Juta Ton Beras untuk Tekan Harga

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman(MI/Naufal Zuhdi)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah sedang menggelar operasi pasar (OP) secara besar-besaran untuk menstabilkan harga, khususnya komoditas pangan.



Operasi pasar yang disebutnya sebagai yang terbesar sepanjang sejarah ini menggerakkan stok beras pemerintah sebanyak 1,3 juta ton yang disebar ke seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Amran saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Apoteker Indonesia di Hotel Claro, Makassar, Kamis (28/8).



Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar.



"Kami sudah minta operasi pasar besar-besaran, dan ini terbesar karena kami geraskan 1,3 juta ton, seluruh Indonesia. Ini mungkin operasi pasar terbesar untuk menekan harga," ujar Amran.



Berdasarkan pemantauan dari Bappenas, upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Amran menyebut ada 10 hingga 15 provinsi yang sudah mengalami penurunan harga.



"Alhamdulillah kami pantau dari Bappenas. Ada 10, ada yang mengatakan sudah 13, ada yang mengatakan 15, provinsi harganya sudah turun. Menurut laporan tadi, kami terima dari pagi, itu juga sudah berangsur turun," jelasnya.



Amran menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen ganda, yaitu melindungi konsumen dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga kesejahteraan petani.



"Yang terpenting, kita harus menjaga harga, konsumen kita jaga, agar mendapatkan harga yang baik, juga petaninya kita jaga," tegasnya.



Dalam kesempatan yang sama, Amran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulsel, khususnya Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus), atas kerja sama dalam operasi pasar.



Berkat kolaborasi itu, 19 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan telah berhasil menekan harga di bawah Ambang Batas Inflasi Terkendali (AIT).



"Alhamdulillah Sulsel yang di atas AIT tinggal 5 kabupaten, 19 sudah di bawah AIT. Ini informasi sangat menarik. Kalau operasi pasar 5 hari ke depan, saya yakin semua sudah di bawah AIT," pungkas Amran.



Di pasar tradisonal Kota Makassar, Sulsel, harga beras medium dan premium ada pada angka Rp13.000 hingga Rp16.000, bahkan ada yang Rp18.000 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi (HET) beras medium adalah Rp12.500 per kg, dan premium Rp14.500 per kg. (LN/E-4)