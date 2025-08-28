Sadewo Masih  Saksi, Warga Pati Tetap Lanjutkan Rencana Demonstrasi ke KPK

Warga terus berdatangan memberikan donasi donasi untuk memenuhi kebutuhan biaya transportasi dan logistik warga Pati berunjukrasa ke KPK di Jakarta(Akhmad Safuan/MI)

BUPATI Pati Sudewo masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024. Namun, warga Pati tetap melanjutkan rencana aksi demontrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta..

"Banyak warga kecewa usai nonton bareng (nobar) pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di KPK kemarin, kita tetap meneruskan rencana berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi di KPK," kata salah seorang aktivis AMPB Fajar.

Hal serupa juga diungkapkan Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, melihat perkembangan Bupati Pati Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024, maka rencana tetap seperti sebelumnya berangkat ke Jakarta.

Rencana berangkat ke KPK untuk berdemonstrasi, menurut Supriyono, tetap berlanjut. Jumlah masyarakat yang terlibat demontrasi diperkirakan semakin banyak sehingga pengumpulan donasi terus berjalan. "Minimal ada sepuluh bus akan diberangkatkan untuk berdemonstrasi di depan gedung antirasuah itu pada Minggu (31/8) mendatang," ujarnya. (H-4)