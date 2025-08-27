MTQ XXXI Brebes Resmi Dibuka, Diikuti 256 Peserta

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, saat membuka lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Umum XXXI tingkat Kabupaten Brebes Tahun 2025.(MI/Supardji Rasban)

SEBANYAK 256 peserta dari 17 Kafilah (Kontingen) se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Umum XXXI tingkat Kabupaten Brebes Tahun 2025. Pembukaan ditandai pemukulan rebana serentak oleh Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, beserta perwakilan jajaran Forkopimda serta Ketua Panitia MTQ, di Aula Islamic Center Brebes, Rabu (27/8).

Setelah itu dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Dewan Hakim dan Panitera yang akan bertugas sebagai juri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Paramitha menyampaikan MTQ menjadi salah satu sarana yang tepat dalam mempererat tali persaudaraan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui masyarakat yang Qurani.

"Penyelenggaraan MTQ ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan syiar islam, memperkokoh nilai-nilai keimanan, serta membumikan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari," ujar Mitha.

Melalui MTQ, lanjut Mitha, tidak hanya mencari qari dan hafidz terbaik, tetapi juga menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kitab suci Al Quran. Dia berharap, para peserta yang mengikuti lomba ini tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari kita jadikan Kabupaten Brebes sebagai daerah yang religius, berakhlak mulia, dan penuh dengan generasi Qurani. Saya yakin dengan kerja sama ulama dan umaro, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, kita mampu mewujudkan Brebes yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan diridhai Allah SWT," Paramitha.

Ia mengapresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, dewan hakim, para pembimbing, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

"Insya Allah, para peserta terbaik dari MTQ tingkat kabupaten ini akan kita kirim untuk mewakili Brebes dalam ajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Tegal pada bulan November mendatang," jelasnya.

Mitha, sapaan Paranitha Widya Kusuna, juga berpesan seluruh peserta MTQ untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama sebagai ajang untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan membaca dan menghafal Al Quran secara baik, benar dan penuh dengan keindahan.

Ketua panitia MTQ Umum ke XXXI, Khaerul Abidin, menuturkan lomba MTQ diselenggarakan sehari penuh dengan mengambil tempat di Aula Arofah Islamic Center Brebes, TK Islamic Center Brebes, Aula MUI Kabupaten Brebes, Aula Muzdalifah, Aula KBIH, Ruang STAI Barat Lantai 2, Ruang STAI Timur Lantai 2, dan Masjid Al Mukarromah Islamic Center Brebes yang diikuti sebanyak 256 peserta. "Ada sembilan jenis lomba yang akan dilaksanakan dalam MTQ Umum ke XXXI Tingkat Kabupaten Brebes Tahun 2025," terang Khaerul.

Menurut Khaerul dalam MTQ diperlombakan berbagai cabang diantaranya cabang Tartil Al Quran kategori putra dan putri, cabang Tilawah anak-anak kategori putra dan putri, cabang Tilawah remaja kategori putra dan putri, cabang Tilawah dewasa. "Kemudian, cabang Tahfidz 1 juz dan Tilawah kategori putra dan putri, 5 juz dan Tilawah kategori putra dan putri, 10 juz kategori putra dan putri, 20 juz kategori putra dan putri dan 30 juz kategori putra dan putri," jelas Khaerul. (E-2)