Jalan Ambles, Jalur Utama Pantura Brebes Macet Parah

Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Despian Nurhidayat
22/8/2025 15:14
Ilustrasi(Dok Ist)

GARA-gara badan jalan ambles, menyebabkan kendaraan di jalur utama di Pantura Brebes, Jawa Tengah, macet parah, Jumat (22/8) siang. Para pekerja melakukan perbaikan jalan yang akan dilakukan dengan cor beton.

Kemacetan parah sekitar tiga kilometer, terjadi dari jalan Pantura Pejagan hingga Losari, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat. Dari pantauan, kendaraan dari arah timur yang hendak ke arah Jawa Barat dan Jakarta, mengular panjang akibat adanya penyempitan jalan di ruas Pantura depan Mapolsek Losari.

Penyempitan jalan terjadi akibat adanya para pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan yang amblas. Amblesnya jalan aspal di ruas Pantura Losari, akibat aspal jalan yang tidak kuat menahan beban muatan kendaraan yang melintas. 

"Badan jalan yang ambles sepanjang enam meter  kedalaman tiga puluh centimeter. Kami sedang terus ngebut memperbaiki. Perbaikannya akan dilakukan dengan cara cor beton.," ujar Jamil, seorang pekerja. 

Untuk mengurai kemacetan kendaraan dari arah timur timur Pantura Losari, polisi harus ekstra sibuk mengatur lalu lintas kendaraan. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
