Viral Peserta Karnaval di Brebes Tewas Terjatuh dari Sound Horeg

Korban Pranoto sesaat sebelum terjatuh dari sound horeg di atas mobil pick up.(Istimewa)

VIRAL di media sosial detik-detik seorang peserta karnaval di Brebes, Jawa Tengah, terjatuh dari atas sound horeg yang berada di mobil pick up. Sound Horeg itu digunakan saat karnaval dalam rangka HUT ke-80 RI.

Insiden tersebut tepatnya terjadi di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Nyawa korban tak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Awalnya korban karnaval berdiri di atas sound horeg sambil mengibarkan bendera merah putih dengan penuh semangat, pada Senin (19/8).

Namun, nasib nahas saat korban yang diketahui bernama Pranoto, 37, warga desa setempat tengah membetulkan tali sepatu yang terlepas. Tiba-tiba kaki korban terpeleset dan terjatuh. Korban kemudian dievakuasi oleh peserta karnaval lainnya dilarikan ke rumah sakit Bhakti Asih Brebes

Korban akhirnya meninggal dunia. Oleh pihak keluarga telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Banjaratma.

Humas Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, Mohammad Ikbal, menuturkan korban meninggal dunia disebabkan adanya pendarahan otak.

"Korban yang sudah tidak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit, juga mengalami pendarahan di bagian dagu dan hidungnya," jelas Ikbal.

Menurut Ikbal, sebelum kejadian korban sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak menaiki sound horeg.

"Tapi, ya, itu yang namanya takdir," ucap Ikbal. (JI/E-4)