Gunung Marapi Erupsi, Kolom Abu Capai 800 Meter

GUNUNG Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi, Rabu (27/8) pagi, pukul 09.14 WIB. Kolom abu setinggi ±800 meter dari puncak atau sekitar 3.691 meter di atas permukaan laut terpantau membumbung, berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara.
Letusan itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27,1 mm dan durasi sekitar 38 detik. Suasana di sekitar lereng gunung sempat mencekam, karena warga melihat jelas kepulan abu yang menjulang dari kawah utama.
Saat ini, Gunung Marapi berada pada Status Level II (Waspada). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat, pendaki, maupun wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari Kawah Verbeek, pusat aktivitas Marapi. PVMBG juga mengingatkan warga di sekitar lereng gunung untuk waspada terhadap potensi lahar atau banjir lahar yang bisa terjadi terutama pada musim hujan, karena material erupsi berpotensi terbawa aliran sungai.
“Jika terjadi hujan abu, masyarakat disarankan menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan,” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.
Selain itu, masyarakat diminta tetap tenang, tidak menyebarkan kabar bohong atau isu yang tidak jelas sumbernya, serta selalu mengikuti informasi resmi dari Pos Pengamatan Gunung Marapi di Bukittinggi. Pemerintah daerah di sekitar gunung di Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam, juga diimbau terus berkoordinasi dengan PVMBG untuk langkah mitigasi lebih lanjut.
Warga dapat memantau perkembangan aktivitas Gunung Marapi melalui situs resmi Badan Geologi, PVMBG, dan aplikasi Magma Indonesia.(M-2)
Penghulu asal Jorong Batang, Batang Kundur, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. Ahad Nasution, rela berenang menyeberangi sungai untuk menikahkan
PT KAI Divre II Sumbar menyesalkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Kali ini, sebuah kendaraan roda empat yang melintas di perlintasan sebidang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
Kepala PVMBG Priatin Hadi Wijaya mengatakan, dalam empat hari terakhir, area terdampak meluas hampir lima kali lipat, dari semula 2 hektare menjadi sekitar 10 hektare
GUNUNG Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, kembali erupsi pada Selasa (15/4) pukul 09.18 WIB. Aktivitas gunung ini terus meningkat sejak awal bulan ini.
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).
