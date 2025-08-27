Polresta Bandar Lampung Banjir Apresiasi Lewat Inovasi SKCK Mobile dan Klinik Kesehatan

Salah satu inovasi Polresta Bandar Lampung, SKCK Mobile(MI/HO)

KAPOLDA Lampung Irjen Pol Helmy Santika melakukan kunjungan kerja ke Polresta Bandar Lampung Selasa (26/8). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat soliditas internal, memberikan motivasi kepada jajaran agar optimal dalam menjalankan tugas kepolisian yang semakin kompleks, serta mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang digagas Polresta Bandar Lampung.

Kapolda Helmy Santika menegaskan pentingnya semangat pengabdian Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Helmy Santika mengapresiasi secara tinggi dua inovasi utama Polresta Bandar Lampung.

Inovasi pertama adalah program Mobile SKCK, sebuah layanan keliling yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Layanan ini dihadirkan agar pelayanan lebih dekat dengan masyarakat, terutama di pusat-pusat keramaian.

“Untuk sementara baru ada satu armada yang dimodifikasi dari kendaraan yang tersedia,” ujar Irjen Pol Helmy.

Program ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mendekatkan pelayanan administrasi kepolisian kepada warga.

Selain Mobile SKCK, Polresta Bandar Lampung juga memperkuat peran sosialnya dengan membuka klinik kesehatan.

Fasilitas kesehatan ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh anggota dan keluarga besar Polri, tetapi juga oleh masyarakat sekitar.

Keberadaan klinik tersebut menjadi bentuk perhatian institusi kepolisian terhadap kesejahteraan personel sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga.

Kapolda berharap, dengan adanya klinik, pelayanan kepolisian semakin menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Anggota kepolisian pun diharapkan dapat lebih optimal dalam bertugas karena terjamin kesehatannya.

Kapolda Helmy Santika menegaskan bahwa inovasi-inovasi ini merupakan bukti nyata transformasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Inovasi seperti ini adalah upaya kami agar Polri semakin dekat dengan masyarakat, bukan hanya sebagai pelindung dan pengayom, tetapi juga sahabat dalam urusan sehari-hari, termasuk kesehatan,” kata dia.

Langkah-langkah seperti ini harus terus ditingkatkan agar Polri semakin dipercaya, semakin dicintai, dan benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

Ia menilai bahwa langkah ini sejalan dengan transformasi Polri dalam meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai bidang, baik keamanan, administrasi, maupun kesehatan, serta selaras dengan semangat Polri Presisi yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Bakti Sosial

Selain mengapresiasi inovasi, Kapolda Lampung juga menunjukkan kepedulian Polri melalui aksi bakti sosial.

Selama kunjungan kerja tersebut, Kapolda menyalurkan 50 paket sembako bagi pekerja informal dan warga yang membutuhkan di Kota Bandar Lampung.

Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang.

Irjen Pol Helmy menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini adalah wujud kepedulian Polri, dengan tujuan agar keberadaan Polri dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial ini sebagai wujud kepedulian Polri. Kami ingin keberadaan Polri benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar dia.

Dengan adanya bakti sosial, inovasi layanan, dan fasilitas kesehatan ini, Polri berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat pelayanan sosial dan kemanusiaan.

"Saya harap langkah ini terus ditingkatkan agar Polresta Bandar Lampung semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat,” pungkas Helmy.

Apresiasi Kapolda ini sekaligus menjadi motivasi bagi jajaran Polresta untuk terus menciptakan program-program baru yang menyentuh kebutuhan masyarakat, tidak hanya di bidang keamanan, tetapi juga layanan sosial. (Z-1)