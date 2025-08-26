Meriah di Hari Jadi ke-403 Kabupaten Pekalongan

(MI/Haryanto)

RIBUAN orang tumpah ruah membanjiri alun-alun kota Pekalongan dalam rangka Hari Jadi ke 403, Senen 25/8 malam untuk menonton pertunjukkan konser musik yang dihelat dalam rangkian kegiatan tersebut.

Nampak Gubernur Jateng Achmad Luthfi,Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan hadir langsung di tengah masyarakat. Sejumlah kepala daerah lain di Jawa Tengah juga nampak hadir ikut memeriahkan acara.

“Hari ini ulang tahun ke-403, kami ingin masyarakat selalu rukun, gotong royong, dan kompak dipimpin Bu Bupati. Semoga semua bahagia dan pulang membawa berkah,” kata Gubernur.

Dengan nuansa kebersamaan itu, perayaan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-403 diharapkan bukan sekadar pesta rakyat, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan semangat membangun daerah.

Sebagai informasi, Pekan Raya Kajen menghadirkan beragam hiburan untuk masyarakat. Mulai dari pameran produk UMKM, kuliner khas daerah, wahana permainan, hingga pentas seni dan budaya.

Rangkaian perayaan hari jadi tahun ini berlangsung selama sepekan penuh. Dimulai dengan ziarah ke makam Bupati pertama, Pangeran Mandurorejo, di Kaliwungu, Kendal pada 22 Agustus, kemudian kirab budaya dan pembukaan Pekan Raya Kajen pada 25 Agustus, dan lain sebagainya. Gelaran akan ditutup dengan acara Kabupaten Pekalongan Bersholawat pada 31 Agustus 2025 di kawasan Boulevard Alun-Alun Kajen.

Tak hanya agenda seremonial, masyarakat juga dimanjakan dengan penampilan artis papan atas. Grup band Wali dan Duo Anggrek dijadwalkan menghibur warga Kajen dalam konser spesial. Kehadiran bintang tamu dari ibu kota diharapkan bisa menambah daya tarik sekaligus menjadi wadah hiburan keluarga. (H-1)