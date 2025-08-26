Program Keluarga Berencana Dorong Percepatan Penurunan Stunting

(MI/Apul Iskandar)

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISP3APPKB) menggelar pelayanan KB gratis Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) di Puskesmas Buhit, Kecamatan Pangururan, Senin (25/8).

Pelayanan KB gratis ini menargetkan 65 orang akseptor MOW (Tubektomi) dan 10 orang akseptor MOP (Vasektomi), dengan seluruh pembiayaan dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir T.A 2025.

KB MOW dan MOP adalah metode kontrasepsi mantap jangka panjang yang dilakukan untuk mencegah kehamilan secara permanen melalui tindakan sterilisasi pada wanita maupun pria. Metode kontrasepsi ini juga merupakan metode KB yang sangat kecil mengalami indikasi dan kegagalan.

Dalam pelayanan KB gratis ini, tindakan MOW/Tubektomi terdiri dari tim Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk MOP/Vasektomi dilayani oleh dokter dari Kabupaten Samosir.

Kadis P3APPKB Priska Situmorang menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam mendukung program pengendalian penduduk nasional, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Samosir.

Program KB jelas dia merupakan salah satu upaya bersama dalam percepatan penurunan stunting, membantu keluarga/pasangan dalam mengatur jumlah kelahiran anak dan merencanakan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas.

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk, menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang terlibat, khusunya pihak medis dan akseptor yang telah menjalankan program KB gratis ini.

“Pelayanan KB ini sangat bermanfaat, ini merupakan kegiatan tahunan dan tentunya perlu disambut dengan baik oleh kita semua, tentunya di tahun berikutnya kita dapat menambah jumlah pengguna akseptor KB sebagai upaya dalam meningkatkan kesehjateraan keluarga di Kabupaten Samosir", kata Ny. Kennauli. (H-1)