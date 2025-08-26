Beras Medium 5Kg Langka di Kota Malang

Ilustrasi.(Dok.MI)

BERAS medium ukuran 5 Kilogram (kg) langka di Kota Malang, Jawa Timur. Supriyono, pedagang beras di Pasar Bunulrejo, Kota Malang, menyatakan kondisi ini membuat pasar semakin sepi. Pendapatan pedagang pun anjlok.

"Beras kemasan 5kg semakin langka," tegas Supriyono, Selasa (26/8).

Ia mengungkapkan stok beras merek lokal di lapak miliknya hanya 500 kg dari sebelumnya bisa mencapai 4 ton berbagai jenis sekitar 18 merek beras. Stok beras itu menurun bertahap dalam beberapa pekan ini lantaran perusahaan beras tak lagi memproduksi kemasan 5 kg. Kalaupun ada, itu pun pasokan tidak sesuai permintaan.

"Saya pesan 20 kemasan 5 kg, hanya dikirim 5 sak. Kirimnya 2 minggu sekali," katanya.

Kini, beras lokal yang datang dari pabrik hanya merek belitung seharga Rp76.000 per 5 kg. Pedagang menjual pada konsumen Rp80.000.

Dalam kondisi ini, Bulog Malang menyalurkan beras SPHP. Ia mendapatkan jatah 2 ton SPHP. Supriyono mengaku kulakan beras SPHP Rp57.000 per 5 kg dari sebelumnya Rp56.500. Lalu, beras itu ia dijual Rp60.000.

Beras SPHP itu, lanjutnya, sulit laku karena konsumen sudah telanjur terbiasa membeli beras komersial yang kini menghilang di pasaran. Selain itu, beras SPHP juga tersedia di kelurahan dengan harga lebih murah, yakni Rp55.000 per 5 kg. Warga tentu lebih memilih membeli beras di kelurahan ketimbang belanja di pasar. Hal ini yang membuat pasar semakin sepi pembeli.

"Konsumen seperti dipaksa mengonsumsi beras SPHP. Harapan saya, pemerintah harus memberikan solusi agar beras gampang diperoleh. Bukan mendatangkan SPHP," ujarnya

Sebelumnya, Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan sedang mengecek stok beras di pasar. Hasil survei dan pemantauan, stok beras medium kosong. Sedangkan beras premium mengalami kenaikan harga menjadi Rp1.000 per kg. Menurutnya kelangkaan beras dipicu oleh isu beras oplosan sehingga produsen menghentikan produksi beras medium kemasan 5 kg. Dampaknya, stok beras di pasar menurun drastis. (H-4)