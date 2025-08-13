Beras Premium dan Medium Segera Dihapus, Zulhas: Kita Lapor Presiden Dulu

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMERINTAH mengungkapkan sedang bersiap menghapus klasifikasi beras premium dan beras medium. Nantinya, beras konsumsi harian akan disederhanakan hanya menjadi satu jenis, yaitu beras reguler.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat untuk membahas hal tersebut dan akan melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu. (Kami) belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden," beber Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (12/8).
Penentuan Harga Beras Reguler
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pembahasan soal kebijakan ini telah dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan baru-baru ini.
"Tadi (Rakor dengan Menko Pangan) pembahasan, mungkin berikutnya setelah 17 Agustus, kita arahan pak Menko tadi, diadakan ratas (rapat terbatas)," kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).
Namun, Amran belum bisa memastikan berapa harga yang akan ditetapkan untuk beras reguler tersebut. "Nanti (harganya ditetapkan) setelah diputusin," cetusnya. (M-1)
