Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Pada Senin pagi (25/8/2025), terjadi erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 700 meter di atas puncak atau berada di ketinggian 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan dalam laporan tertulis bahwa kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas cukup tebal dan bergerak ke arah barat. Erupsi ini juga tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi guncangan selama 116 detik.
Berdasarkan data pemantauan pada Minggu (24/8), aktivitas kegempaan Gunung Semeru terbilang intens. Tercatat ada:
Data ini menunjukkan bahwa gunung yang kerap disebut Mahameru itu masih sangat aktif dan berpotensi menimbulkan erupsi susulan.
Saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level Waspada (Level II). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat sekitar:
Sigit juga mengingatkan warga agar selalu mewaspadai potensi awan panas guguran, aliran lava, serta lahar hujan yang dapat meluncur ke sungai-sungai berhulu di puncak Semeru. Sungai yang menjadi perhatian utama antara lain Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, termasuk anak-anak sungainya.
Masyarakat diminta tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan tidak melakukan aktivitas berisiko di wilayah rawan. Dengan kondisi gunung yang masih aktif, langkah pencegahan dan kewaspadaan menjadi kunci untuk meminimalisasi potensi korban dan kerugian akibat erupsi. (Ant/E-3)
AKTIVITAS Gunung Semeru di Jawa Timur memperlihatkan peningkatan signifikan. Dalam satu hari, Rabu (23/7), sudah tiga kali erupsi
"Tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl),"
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat yang berada di sekitar Gunung Semeru untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur dan tenggara.
Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (12/3). Tinggi letusan tercatat mencapai 1 kilometer di atas puncak.
AKTIVITAS Gunung Semeru di Jawa Timur memperlihatkan peningkatan signifikan. Dalam satu hari, Rabu (23/7), sudah tiga kali erupsi
GUNUNG Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, kembali erupsi pada Selasa (15/4) pukul 09.18 WIB. Aktivitas gunung ini terus meningkat sejak awal bulan ini.
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).
Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (12/3). Tinggi letusan tercatat mencapai 1 kilometer di atas puncak.
Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami beberapa kali erupsi pada Senin (10/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved