BI Gelar Festival Ekonomi Syariah di Pekalongan dengan Semarak UMKM, Dakwah dan Inklusi Keuangan Digital

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Tegal (KPw-Tegal) yang wilayah kerjanya meliputi daerah se-Eks Karesidenan Pekalongan Jawa Tengah, menggelar Festival Ekonomi Syariah Tegal (Syafaat) 2025 di Kota Pekakongan. Ajang ini menjadi magnet baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Acara yang digelar sejak Jumat (22/8) hingga ditutup Minggu (24/8) malam, tidak hanya sukses menghadirkan dakwah dan hiburan, tetapi juga membawa misi besar dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah dan literasi keuangan digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal, Bimala, menyampaikan bahwa Syafaat dirancang untuk mendukung visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

"Melalui festival ini, kami ingin memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, membangun ekosistem industri halal, serta mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata ramah muslim yang berdaya saing global," ujar Bimala saat menutup acara di Lapangan Mataram, Minggu (24/8/25) malam.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Syafaat kali ini tampil lebih meriah dengan sinergi antara BI Tegal, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pekalongan. Rangkaian acara meliputi business matching, pameran UMKM dan perbankan, kompetisi dakwah, lomba konten ekonomi syariah, hadroh antar pesantren, modest design competition, halal chef competition, lomba mewarnai tingkat SD, hingga talk show tematik.

Puncak kegiatan ditutup dengan Gema Dakwah pendakwah kesohor, Ustadz Maulana, yang dihadiri ribuan masyarakat. Selain itu, malam apresiasi juga menjadi momentum penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai kompetisi yang telah berlangsung sejak awal festival.

Tidak hanya fokus pada aspek edukasi dan hiburan, Syafaat juga mengedepankan kepedulian sosial. Melalui

Quick Response Code Infonesian Standard (QRIS), panitia berhasil menghimpun dana wakaf yang akan dikelola untuk program wakaf produktif. Kegiatan sosial lainnya mencakup senam sehat, donor darah dengan hasil 125 kantong, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menyambut positif penyelenggaraan festival ini. Menurutnya, Syafaat 2025 menjadi salah satu kegiatan ekonomi syariah terbaik yang pernah digelar di Kota Pekalongan. "Saya melihat pameran kali ini berlangsung tertib, semarak, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Tahun depan kami siap mendukung kembali kegiatan serupa," ungkapnya.

Festival Syafaat 2025 pun dinilai sukses menghadirkan harmoni antara dakwah, pemberdayaan UMKM, digitalisasi transaksi, hingga gerakan sosial berbasis wakaf. Dengan animo masyarakat yang tinggi, acara ini diproyeksikan menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat posisi Pekalongan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Tengah. (H-1)