Ibas dan SBY Kawal Ekspedisi Merah Putih di Pantai Pacitan

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua MPR Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengawal Ekspedisi Merah Putih di Pacitan, Jawa Timur.(Dok Istimewa )

WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menghadiri acara Penyambutan Ekspedisi Merah Putih di Kawasan Pantai Pancer Door, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kehadiran Ibas menjadi puncak dari perayaan kegiatan yang bertujuan mempromosikan potensi pariwisata bahari di tanah kelahirannya tersebut.



"Jelajah Samudra rawat Nusantara,” kata Ibas, melalui keterangannya, Jumat (22/8).



Ibas menekankan bahwa Ekspedisi Merah Putih ini lebih dari sekadar kegiatan fisik bersejarah. Menurutnya, acara ini merupakan manifestasi nyata dari semangat gotong royong dan kecintaan terhadap tanah air.



Ia berharap semangat persatuan dan kolaborasi yang ditunjukkan dalam ekspedisi ini dapat terus dilestarikan. Menurutnya, kunci untuk memajukan Pacitan adalah dengan terus bergerak dan maju, memanfaatkan setiap potensi yang ada, dan merawatnya demi masa depan yang lebih cerah.



Ekspedisi Merah Putih ini merupakan sebuah gagasan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan salah satu tokoh kebanggaan masyarakat Pacitan yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2025. Dengan titik pemberangkatan dari dua tempat berbeda, yaitu Pantai Nyawiji Kecamatan Donorojo (tim ujung barat) dan Pantai Tirisan Kecamatan Sudimoro (tim ujung timur Pacitan), kegiatan ini menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong.



Kegiatan ini berfokus pada penelusuran dan pemetaan garis pantai sepanjang 70 mil laut yang membentang di wilayah Pacitan. Tim yang beranggotakan masing-masing 20 orang berjalan kaki menyusuri 70 titik pantai yang tersebar di 7 kecamatan, 23 desa, dan 48 dusun.



Di sepanjang rute, mereka menancapkan lebih dari 7.000 bendera Merah Putih, menjadikan setiap langkah sebagai bukti kecintaan pada Tanah Air. Kedua tim akhirnya bertemu di Pantai Pancer Door, yang menjadi titik akhir sekaligus lokasi puncak perayaan. Puncak acara ditandai dengan peluncuran resmi branding pariwisata Pacitan, yaitu Pacitan '70-Mile Sea Paradise', yang mencerminkan 70 mil garis pantai Kabupaten Pacitan yang indah.



Adapun Dinas Komunikasi dan Informatik (Diskominfo) bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga turut mendokumentasikan perjalanan tersebut dengan membuat 70 video Wisata Pantai Pacitan.