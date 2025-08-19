Akses Mobil ke Wisata Posong Ditutup Selama 2 Bulan Panen Tembakau

Lahan Tembakau di Temanggung(ANTARA/Anis E)

SELAMA musim panen tembakau hingga dua bulan kedepan, akses menuju Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ditutup untuk kendaraan roda empat atau mobil. Penutupan dilakukan mulai hari ini, Selasa (19/8) sampai 19 Oktober 2025.

Wisata Alam Posong terletak di Kecamatan Kledung, dari pusat Kabupaten Temanggung, jaraknya sekitar 22 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Untuk jam buka objek wisata mulai pukul 04.00 WIB sampai 16.00 WIB. Sedangkan harga tiket masuknya Rp20.000 per orang.

"Penutupan sementara dilakukan karena bertepatan dengan masa panen raya tembakau. Biasanya di sepanjang jalur menuju Posong akan dipadati warga yang memanen hingga menjemur rajangan daun tembakau," kata Staf Taman Wisata Alam Posong, Adi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (19/8).

Bagi wisatawan yang menggunakan mobil bisa memarkir kendaraannya di area bawah pintu masuk Posong. Dari lokasi tersebut, pengunjung bisa mengakses jasa ojek sepeda motor dengan tarif naik sekitar Rp20.000 per orang dan turun seharga Rp15.000 per orang. Adapun pengunjung yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor bisa langsung naik menuju Posong. Namun untuk pengunjung yang telah melakukan reservasi kemah akan diberi kelonggaran naik menggunakan mobil di jam-jam tertentu, akan diatur untuk waktu naik setelah pukul 16.00 dan turun di atas jam 12.00 WIB.(M-2)