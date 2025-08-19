Pengkhianatan Terbesar Terhadap Perjuangan Para Pahlawan adalah Ketika Bangsa Gagal Isi Kemerdekaan dengan Sebaik-baiknya

Profesor Mustanir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh (kanan).(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

DIRGAHAYU Kemerdekaan RI ke-80 harus menjadi momentum belajar bersungguh-sungguh sehingga memiliki kemampuan sumberdini ini manusia untuk mewarisi bangsa dan negara tercinta dengan baik. Di usia delapan dekade hari jadi Indonesia, para insan kampus dan mahasiswa harus meningkatkan lagi sumberdaya manusia demi menghadapi serta mengisi masa depan negeri ini.

Demikian antara lain di dikatakan Profesor Mustanir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh, kepada Media Indonesia, Senin (18/8). Itu sebagaimana disampaikan saat menjadi Inspektur upacara bendera 17 Agustus 2025 di kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Doktor Kelahiran Indrapuri, Aceh Besar tersebut mengatakan, pelaksanaan peringatan HUT RI di kampus PSDKU USK pada tahun ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk meningkat kesadaran para mahasiswa terkait pentingnya memperingati hari kemerdekaan agar tertanam rasa syukur.

" Diantara bentuk kesyukuran sebagai mahasiswa adalah belajar atau kuliah ber sungguh-sungguh sehingga mampu mewarisi bangsa ini dengan baik" tutur lulusan S2 dan S3 di Kyushu Universiti Kepang, bidang Kimia Urganik itu.

Ditegaskannya, kemerdekaan adalah anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri dengan kerja nyata. Pengkhianatan terbesar terhadap perjuangan para pahlawan adalah ketika bangsa gagal mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya.

“Sebagai ASN, laksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pengelola, kelola dengan baik dan jujur. Dan sebagai mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh agar suatu saat mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa" ujar Profesor yang juga Imam Besar Masjid Jami'k USK Kampus Darussalam Banda Aceh.

Karena itu pentingnya menjadikan momentum HUT RI ke-80 ini sebagai titik penguatan semangat guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menjadikan Indonesia berdaulat, adil, makmur, dan sejajar dengan bangsa maju lainnya.

Adapun peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kampus PSDKU USK Gayo Lues diikuti oleh berbagai unsur, antara lain yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gayo Lues dan para Kepala Sekolah di sekitar PSDKU Gayo Lues.

Lalu Dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan PSDKU Gayo Lues, Direktur dan Pegawai pada Direktorat Kemahasiswaan dan Prestasi USK. Tidak ketinggalan ratusan, Mahasiswa baru dan mahasiswa lama PSDKU Gayo Lues. (H-1)

Profesor Mustanir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh, saat memimpin upacara bendera HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 di kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. (H-1)