Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 Siap Digelar

Perahu panjang yang disebut “jalur” dihiasi ukiran khas dan diisi 50-60 pendayung, dipimpin oleh anak coki.(Dok. Istimewa)

FESTIVAL Pacu Jalur Tradisional 2025 akan digelar di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, Riau, pada 20-24 Agustus mendatang. Tradisi sarat nilai budaya dan sejarah itu menjadi salah satu dari 110 event unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) 2025.

“Pacu Jalur bukti warisan budaya dapat terus hidup, berinovasi, dan menjadi magnet pariwisata. Melalui KEN, kami ingin menjadikan event ini tidak hanya membanggakan Riau, tetapi juga Indonesia di mata dunia,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar Vinsensius Jemadu dalam keterangan, Selasa (19/8).

Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 akan dibuka pada 20 Agustus 2025 dan dihadiri langsung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Menurut dia, ini merupakan simbol dukungan penuh pemerintah dalam memastikan keberlangsungan event tersebut.

"Festival Pacu Jalur Tradisional telah menjadi bagian dari KEN sejak tahun 2022 dan menjadi salah satu Top 10 KEN 2024. Pacu Jalur telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Kuantan Singingi selama berabad-abad."

Dalam setiap perlombaan, perahu panjang yang disebut “jalur” dihiasi ukiran khas dan diisi 50-60 pendayung, dipimpin oleh anak coki, yaitu penari cilik yang menari lincah di ujung perahu sambil menjaga keseimbangan di tengah laju kencang perahu.

Sebagai informasi, Festival Pacu Jalur Tradisional 2024 mencatat angka luar biasa, dengan 1.440.794 pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai Rp42,16 miliar. Capaian ini membuktikan Pacu Jalur bukan hanya warisan budaya, melainkan juga motor penggerak ekonomi daerah.

Dengan semakin viralnya tren aura farming di media sosial, jumlah pengunjung diprediksi akan meningkat signifikan, membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, mulai dari UMKM, pengelola akomodasi, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif daerah.

Lebih jauh disebutkan, Kemenpar RI mengundang masyarakat untuk menyaksikan langsung Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 dan merasakan semangat kebersamaan yang mengalir di setiap kayuhan pendayung.

"Bagi yang tidak dapat hadir, seluruh rangkaian acara akan disiarkan secara live streaming melalui Instagram @karismaeventnusantara, @wonderfulindonesia dan @pesonaindonesia. Dengan begitu, siapa pun di seluruh Indonesia bahkan dunia bisa ikut merasakan atmosfer penuh energi dari Tepian Narosa."

Event unggulan KEN

Salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata Tahun 2025 adalah Event by Indonesia, yang merupakan inisiatif strategis untuk mendorong event-event Indonesia berkelas dunia. Program ini diwujudkan salah satunya melalui KEN.

Melalui program KEN, Kemenpar RI memberikan dukungan strategis yang mencakup promosi terpadu, penguatan branding event, peningkatan kualitas penyelenggaraan event, serta perluasan akses pasar melalui berbagai kanal digital.

Tahun ini, Pacu Jalur menjadi salah satu dari 110 event unggulan KEN 2025 program strategis Kementerian Pariwisata yang bertujuan memperkuat daya saing pariwisata dan melestarikan budaya Indonesia di panggung dunia.

Selain Pacu Jalur, Riau juga menjadi tuan rumah tiga event KEN 2025 lainnya: Festival Bakar Tongkang, Festival Bekudo Bono, dan Kenduri Riau, mengukuhkan provinsi ini sebagai destinasi budaya dan wisata kelas dunia. (I-1)