Satgas Madago Raya Bergerak Cepat Bersihkan Reruntuhan Bangunan Pascagempa M 5,8 Poso

Reruntuhan puing bangunan yang rusak akibat gempa di Kabupaten Poso.(MI/M Taufan SP Bustan)

PERSONEL Satgas III Preventif Operasi Madago Raya, Polda Sulawesi Tengah, bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Langkah cepat ini dipimpin Kasatgas III Preventif Ops Madago Raya, Kombes Kurniawan Tandi Rongre, yang juga Dansat Brimob Polda Sulteng.

Personel dari Pos Kamtibmas Tabalu, Pos Kamtibmas Masamba, dan Kompi 1 Batalyon B Pelopor langsung diterjunkan ke lokasi terdampak.

Baca juga : Gempa Poso, Satu Korban Meninggal Dunia saat Mendapat Perawatan Medis

“Kami bergerak cepat di titik terdampak gempa, khususnya membantu evakuasi masyarakat, mendirikan posko darurat, dan membersihkan material reruntuhan bangunan pascagempa,” terang Kurniawan, Senin (18/8).

Menurutnya, prioritas utama adalah keselamatan warga, termasuk evakuasi korban, pendataan kerusakan rumah, serta penyaluran bantuan darurat.

Ia menegaskan, kehadiran aparat di lapangan mencerminkan komitmen Polri untuk selalu berada di garda terdepan membantu masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Seluruh Korban Gempa Magnitudo 6,0 Poso Mendapat Perawatan Terbaik

Selain evakuasi, personel Satgas juga mendistribusikan bantuan logistik berupa sembako dan kebutuhan dasar lain kepada warga yang mengungsi. Beberapa tenda darurat telah didirikan di titik pengungsian.

Kurniawan menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait lainnya.

“Sinergi sangat penting agar masyarakat segera pulih dari dampak bencana ini,” tandasnya.

Sejumlah warga mengapresiasi gerak cepat aparat yang langsung hadir sejak pagi. Mereka merasa terbantu dengan bantuan dan kehadiran personel di lapangan.

Hingga kini, pemantauan terus dilakukan di beberapa titik terdampak. Aparat juga mengimbau warga tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. (TB/E-4)