Pimpin Upacara HUT RI ke-80, Bupati Brebes Kenakan Pakaian Adat Dayak

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan.(MI/Supardji Rasban)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan saat memimpin upacara, di Alun-alun Brebes, Minggu, (17/8).

Rangkaian acara dimulai dari prosesi pengambilan bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Pendopo Brebes, yang kemudian diserahkan langsung oleh Bupati Brebes untuk dibawa ke lokasi upacara.

Sebelum upacara dimulai, tamu undangan dan peserta mendapat suguhan musik dari Brebes Beres Orkestra yang menambah suasana khidmat sekaligus meriah. Prosesi pengibaran bendera berjalan dengan penuh penghormatan, diikuti seluruh peserta dengan sikap hormat dan khidmat.

Baca juga : Melestarikan Legenda Ki Gede Muniba dari Panggung TMII

Acara dilanjutkan dengan penampilan tarian nusantara yang memukau, kemudian kembali dimeriahkan oleh Brebes Beres Orkestra. Suasana semakin semarak ketika bupati dan rombongan ikut larut dalam alunan musik serta tarian yang dibawakan.

Sebagai penutup, panitia mengumumkan pemenang kostum terbaik yang menambah keceriaan peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Brebes tahun ini.

"Upacara HUT ke-80 RI tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami sengaja mengusung tema pakaian adat dari berbagai daerah se Nusantara untuk menambah kesan meriah dan berbeda. Namun, tetap kami menjaga kesan khidmat dan penghormatan terhadap negara dan bangsa," ujar Paramitha.

Baca juga : Kasus Kebakaran Tinggi, Brebes Kukuhkan REDKAR

Bupati Brebes Paramitha mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan, katanya menunjukkan bahwa pihaknya dapat merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda dan unik, namun tetap menjaga semangat dan jiwa patriotisme.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya dan tradisi Indonesia," tambahnya.

Usai upacara, Paramitha bersama jajaran Forkopimda dan OPD menyaksikan Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto melalu kanal YouTube Sekretariat Presiden di Pendopo Brebes. Pada kesempatan itu juga Bupati Brebes menyerahkan remisi umum dan remisi dasawarsa bagi narapidana Lapas Kelas IIB Brebes. (E-2)