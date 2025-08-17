Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Reza Sunarya
17/8/2025 10:57
Upacara HUT RI di Pamanukan, Belasan Siswa Pingsan, ASN Asyik Merokok
Sejumlah ASN terlihat asyik merokok di tengah upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Pamanukan, Subang.(MI/Reza Sunarya)

UPACARA peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat, Minggu (17/8) diwarnai dengan pingsannya belasan peserta upacara. Selain banyak yang pingsan, banyak peserta upacara mengobrol, malah ada yang asyik merokok.

Belasan pelajar dan peserta upacara HUT Kemerdekaan RI yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Pamanukan Subang, Jawa Barat, pingsan berjatuhan di tengah lapangan. Sejumlah petugas medis yang disiapkan, dibantu personil Tentara Nasional Indonesia (TNI), sibuk mengevakuasi mereka. 

Umumnya, para peserta mengaku kelelahan lantaran telah menunggu di lapangan selama dua jam sebelum sebelum upacara dimulai. "Tadi gak sempat sarapan karena buru-buru disuruh berkumpul jam 06.00," kata Yusup, salah seorang peserta upacara yang sempat pingsan.

Menurut Firman Budiarto petugas kesehatan dari Puskesmas Pamanukan, para siswa diduga mengalami dehidrasi dan kekurangan oksigen akibat perut kosong sebelum upacara. "Kami langsung memberikan pertolongan pertama dengan memberi sarapan serta obat mual dan pusing," kata Firman.

Upacara HUT Kemerdekaan RI yang dipimpin Camat Kecamatan Pamanukan, ini juga diwarnai oleh ulah puluhan pegawai negeri sipil yang tidak disiplin dengan mengobrol dan berjongkok di tengah upacara. Bahkan ada beberapa ASN yang asyik merokok. (E-2)

 



Editor : Heryadi
