Meriahkan Semarang Great Sale, KAI Daop 4 Semarang Berikan Diskon 10% Tiket KA Tujuan Stasiun Semarang Tawang

IKUT menyemarakkan gelaran Semarang Great Sale 2025, KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, menghadirkan program spesial berupa diskon tarif tiket Kereta Api sebesar 10%.

Diskon tersebut hanya bisa didapatkan di aplikasi Access by KAI pada periode 19 hingga 28 Agustus 2025. Program ini berlaku untuk sejumlah KA kelas Eksekutif keberangkatan dan/atau tujuan Stasiun Semarang Tawang pada tanggal 19, 20, 21 serta 25, 26, 27, dan 28 Agustus 2025.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan program ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kunjungan wisata dan perputaran ekonomi di wilayah Semarang dan sekitarnya.

"Program potongan harga tiket KA sebesar 10% ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai destinasi dan kegiatan menarik selama Semarang Great Sale 2025. Ini juga merupakan wujud komitmen KAI dalam mendukung sektor pariwisata dan perdagangan lokal," ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Sabtu (16/8/2025).

Adapun diskon 10% berlaku untuk pemesanan tiket kereta kelas Eksekutif di KA Jarak Jauh berikut:

1. KA Argo Sindoro (KA nomor 17, 18, dan 19)

2. KA Argo Muria (KA nomor 20, 21, dan 22)

3. KA Argo Merbabu (KA nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 28)

4. KA Sembrani (KA nomor 39, 40, 41, dan 42)

5. KA Harina (KA nomor 95, 96, 99, dan 100)

6. KA Gunung Jati (KA nomor 118 dan 119)

7. KA Kamandaka (KA nomor 181, 183, 191, 194, dan 197)

Syarat dan ketentuan diskon Tiket KA pada Event Semarang Great Sale 2025:

1. Pembelian tiket dengan tarif diskon hanya dapat dilakukan di Access by KAI pada periode 19–28 Agustus 2025.

2. Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan dan/atau tujuan Stasiun Semarang Tawang pada tanggal 19, 20, 21 serta 25, 26, 27, dan 28 Agustus 2025.

3. Tarif diskon hanya berlaku khusus untuk kelas Eksekutif.

4. Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Compartement, Luxury, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

5. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

6. Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

7. Diskon berlaku selama kereta dan alokasi tiket dengan tarif diskon masih tersedia.

"Kami ingin masyarakat memanfaatkan promo ini selama kuota tiket masih tersedia. Dengan adanya peningkatan kunjungan ke Kota Semarang melalui perjalanan kereta api, kami optimistis sektor perdagangan dan pariwisata juga akan terdorong, sehingga gelaran Semarang Great Sale 2025 dapat berjalan sukses," jelas Franoto.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai diskon tiket KA pada event Semarang Great Sale 2025, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun, atau melalui layanan Contact Center KAI di nomor 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121. (H-1)