Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Polisi Sita 22 Kilogram Ganja dari Rumah Kosong di Medan Sunggal

Yoseph Pencawan
15/8/2025 23:08
Polisi Sita 22 Kilogram Ganja dari Rumah Kosong di Medan Sunggal
Barang bukti ganja yang disita dari sebuah rumah di Medan Sunggal.(MI/Yoseph Pencawan)

SATUAN Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah kosong di Jalan Garuda, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatra Utara, yang digunakan sebagai gudang penyimpanan ganja seberat 22 kilogram. Tiga tersangka, termasuk pemasok dan pemilik rumah, turut diamankan dalam penindakan tersebut.

Kasus ini berawal dari penangkapan AP, 35, yang kedapatan membawa satu kardus berisi ganja kering di Jalan Teuku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia. Dari pengembangan informasi, polisi berhasil melacak pemasoknya, SK, 36, yang kemudian ditangkap di Jalan Garuda, Medan Sunggal.

Awalnya, SK mengelak tidak menyimpan narkoba. Namun pada Senin (11/8) sore petugas menemukan 28 bungkus ganja kering di sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi penangkapannya.

"Rumah itu sengaja dikamuflasekan sebagai bangunan tak berpenghuni. Listrik dan air sudah diputus agar tidak mencurigakan. Total berat ganja yang disita, termasuk barang bukti awal, mencapai 22 kilogram," jelas Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Thommy Aruan, Jumat (15/8).

Selain AP dan SK, polisi juga menangkap YS, 39, pemilik rumah kosong yang menerima imbalan Rp3 juta dari SK untuk menyimpan ganja. Hasil penyelidikan menunjukkan SK telah beberapa kali menjual ganja dari gudang tersebut.

"SK bukan pemain baru. Dia pernah dipenjara karena kasus peredaran 0,5 kg ganja di Aceh. Kami masih mengejar pemasoknya di Aceh dan memburu pembeli-pembelinya," tegas Thommy. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved