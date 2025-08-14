Akan Pantau Hak Angket DPRD, Gubernur Jateng Pastikan Pati Kondusif

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, menyatakan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati, saat ini sudah kondusif pasca kerusuhan demo tuntut penurunan Bupati Pati, Sudewo. Ahmad Luthfi juga akan melakukan pemantauan terkait akan adanya hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, oleh DPRD setempat.
Hal ini sampaikan Gubenur di sela mendampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priono, saat meninjau pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di halaman gedung Islamic Center, Brebes, Kamis (14/8).
Pascademo yang berujung kerusuhan di Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) kemarin, Ahmad Lutfhi menyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati saat ini sudah kondusif.
“Kami saat ini melakukan kordinasi dan pengawasan, dan sudah tidak ada ganguan terkait pelayanan masyarakat dan perekomian sudah mulai normal,” ujar Ahmad Luthfi.
Sedangkan terkait akan adanya hak angket pemakzulan oleh DPRD Pati terhadap Sudewo yang menjabat sebagai Bupati Pati, Ahmad lutfhi akan melakukan pemantauan.
“Kami akan melakukan pemantauan agar hak angket dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Ahmad Luthfi.
Ahmad Lutfhi, meminta para kepala daerah di Jawa Tengah, jika hendak mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak, terlebih dulu berkordinasi dengan pihak pemerintah provinsi.
“Sehingga, pajak yang akan dikenakan tidak membebani masyarakat. Harus sesuai kemampuan, tidak boleh melawan hukum serta harus dilakukan sosialisasi terlebih dulu,” pungkasnya. (JI/E-4)
