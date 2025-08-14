Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Akan Pantau Hak Angket DPRD, Gubernur Jateng Pastikan Pati Kondusif

Supardji Rasban
14/8/2025 17:37
Akan Pantau Hak Angket DPRD, Gubernur Jateng Pastikan Pati Kondusif
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (rompi biru) saat meninjau pamderan UMKM di halaman gedung Islamic Brebes.(MI/Suparji)

GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, menyatakan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati, saat ini sudah kondusif pasca kerusuhan demo tuntut penurunan Bupati Pati, Sudewo. Ahmad Luthfi juga akan melakukan pemantauan terkait akan adanya hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, oleh DPRD setempat.

Hal ini sampaikan Gubenur di sela mendampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priono, saat meninjau pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di halaman gedung Islamic Center, Brebes, Kamis (14/8).

Pascademo yang berujung kerusuhan di Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) kemarin, Ahmad Lutfhi menyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati saat ini sudah kondusif.

Baca juga : Kapolres Besuk Korban Kerusuhan Pati

“Kami saat ini melakukan kordinasi dan pengawasan, dan sudah tidak ada ganguan terkait pelayanan masyarakat dan perekomian sudah mulai normal,” ujar Ahmad Luthfi.

Sedangkan terkait akan adanya hak angket pemakzulan oleh DPRD Pati terhadap Sudewo yang menjabat sebagai Bupati Pati, Ahmad lutfhi akan melakukan pemantauan.

“Kami akan melakukan pemantauan agar hak angket dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Ahmad Luthfi.

Ahmad Lutfhi, meminta para kepala daerah di Jawa Tengah, jika hendak mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak, terlebih dulu berkordinasi dengan pihak pemerintah provinsi.

“Sehingga, pajak yang akan dikenakan tidak membebani masyarakat. Harus sesuai kemampuan, tidak boleh melawan hukum serta harus dilakukan sosialisasi terlebih dulu,” pungkasnya. (JI/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved